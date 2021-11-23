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منوعات
حادث سير مروع... 45 قتيلا بينهم أطفال!
Lebanon 24
23-11-2021
|
02:00
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لقي 45 شخصاً على الأقلّ حتفهم ليل الاثنين-الثلاثاء في بلغاريا في حادث حافلة كانت تقلّ مواطنين من مقدونيا الشمالية، كما أعلنت السلطات في صوفيا.
وقال المفوّض نيكولاي نيكولوف المسؤول عن إدارة الكوارث في تصريح بثّه التلفزيون الرسمي "بي إن تي" إنّ "45 أو 46 شخصاً قضوا" في الحادث الذي وقع على طريق سريع على بُعد 40 كيلومترا جنوب العاصمة صوفيا.
وأضاف أنّه "أمكن إنقاذ 7 ركّاب" نقلوا إلى أحد مستشفيات العاصمة البلغارية.
ولم تتّضح في الحال أسباب الحادث ولا ملابساته.
وذكرت قناة "بي تي في" التلفزيونية أنّ 12 طفلاً كانوا في الحافلة التي كانت متجّهة من إسطنبول إلى سكوبيي.
وقال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زاييف في تصريح لمحطة "نوفا" التلفزيونية "هذه مأساة. نحن لا نعلم ما إذا كان كلّ الضحايا من مقدونيا الشمالية ولكن هذا ما نفترضه لأنّ الحافلة مسجّلة في هذا البلد".
المصدر: الحرة
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