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الناس في الشتاء 4 أنواع... أي واحدة أنت؟

Lebanon 24
23-11-2021 | 01:02
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ينتظر الكثير من الأشخاص قدوم فصل الشتاء، لأنه من الفصول التي تجعلهم يشعرون بالسعادة وراحة البال، فما هي أنواع الناس خلال هذا الفصل؟
 
-عاشق طعام الشتاء 
يلجأ الكثير من الأشخاص عند الشعور بالبرد وحلول أجواء فصل الشتاء، لتناول الأطعمة التي تساعدهم على الشعور بالدفء ولعل أشهرها العدس مع بصل أخضر، او مشروبات ساخنة أو الشوربا، حيث تلتف الأسرة حوله لتناوله ليساعدهم على الشعور بالشبع والدفء.

-الرحلات مع الاصدقاء
رغم الطقس الماطر، يفضل الكثير من الاشخاص الخروج في رحلات مع الاصدقاء والاستمتاع في الجو البارد. فالتسلية الأساس.
 
-أكل ومسلسلات
يفضل البعض اللجوء للإفراط في تناول الطعام خلال اليوم ليشعر بالدفء، مع تناول مشروبات ساخنة مثل الكاكاو والسحلب وغيرها من المشروبات مع التغطية بالبطانية خلال مشاهدة المسلسلات الدرامية المختلفة.

-تأجيل كل شيء
يشعر البعض بالكسل خلال الشتاء، لذلك يلجأ إلى تأجيل كل أعماله لأيام أخرى، أو الحصول على إجازة بأي حجة للهروب من الخروج من المنزل والشعور بالبرد بالخارج.
المصدر: اليوم السابع
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