ملايين المشاهدات في ساعات.. "مقاطع جريئة وخادشة للحياء" تثير عاصفة انتقادات لهذه الممثلة!

أثارت الممثلة الجزائرية، شيرين بوتلة، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب مقطع لها من مسلسل "كريسماس فلو" الذي يعرض على شبكة نتفليكس.وانتقد عديدون بعض المشاهد التي تجمعها ببطل المسلسل معتبرين أنها "خادشة للحياء وتتنافى مع القيم الجزائرية"، فيما اعتبر البعض أنها حرة في أفعالها.وقالت صحيفة الشروق الجزائرية إن مقطعا مسربا من المسلسل الفرنسي "Christmas Flow" حصد أكثر من 7 ملايين مشاهدة في ساعات قليلة.ووصفت الصحيفة المقاطع بـ"الجريئة".ودعت الممثلة في لقاء "مباشر" على منصات التواصل الاجتماعي، من هاجموها إلى التوقف عن الانتقاد السلبي لها.وطالبت الجزائريين بوقف انتقاداتهم بدعوى أنها تقدم "صورة سيئة عن الجزائر"، على حد تعبيرها.كما أشارت إلى أنها تتفهم عدم اتفاق البعض معها أو مع ما تقول، لكنها لا تتفهم هذا الكم الهائل من السب والشتائم.