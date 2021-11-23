19
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
ولادات عجيبة... اطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض!
Lebanon 24
23-11-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مصر، أم الدنيا وأم العجايب، وفيها خرج طبيب مصري ليخبر وسائلها الإعلامية أمس، بحدوث ولادات عجيبة ونادرة في إحدى محافظاتها، وهو الدكتور حامد سيد حامد، استشاري النساء والتوليد في مدينة الأقصر، عاصمة المحافظة بالاسم نفسه في الجنوب المصري.
ذكر الدكتور أنه قام مؤخراً بتوليد سيدة في عيادته، ومقرها بوسط العاصمة، وفوجئ بالجنين يخرج من رحمها وهو من دون جلد في بعض أنحاء جسمه، أي في القدم واليد والرقبة من الخلف، وبدلا من الجلد المفقود وجد طبقة شفافة، ظهرت أسفلها تفاصيل رقبة القادم الجديد إلى الحياة.
وأضاف الدكتور حامد سيد لصحيفة "اليوم السابع" بحسب ما نسمعه في فيديو معروض أدناه، أن المولود الجديد تم نقله من مركزه الطبي للحضانة، لكونه يحتاج الدعم فيها، وأن أسرته تتواجد معه حاليا إلى حين تحسن حالته وخروجه بصحة جيدة، ليقوم هو بمتابعة حالته خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الولادة الغريبة هي الثالثة له في الحالات النادرة، حيث قام في مارس الماضي بتوليد طفلة خرجت بشعر أبيض في رأسها، كما قام بتوليد طفل آخر "ظهر من دون بطن" وبعض أجزاء معدته كانت غير مكتملة.
كما ذكر الدكتور حامد لموقع "القاهرة 24" الإخباري المحلي، أن الولادات النادرة كثرت في محافظة الأقصر "ولعل السبب يعود للعامل المشترك بينهم، وهو أنهم (المواليد) نتيجة زواج الأقارب"، مضيفا أن المولود من دون جلد، هي طفلة "تعاني من متلازمة الجلد الفقاعي، وهو مرض يصيب طفل واحد من كل مليون آخر"، كما قال.
الولادة الأغرب
وتابع أن "الطفلة حالتها مستقرة للغاية، وهي الآن بالحضانة ومعها فريق من أساتذة الجلدية، وما تعانيه هو نقص في الجلد نسبته 20% فقط، مما يدل على تحسن حالتها فيما بعد وستتمكن من الخروج من المستشفى" وذكر أنه قبل ذلك ولدت على يديه طفلة بشعر أبيض، بعينين زرقاوين، وتعاني من متلازمة "روزمبرغ" الناتجة عن طفرة وراثية بسبب زواج الأقارب، وهي تتمتع بصحة جيدة الآن.
أما عن المولود من دون بطن، فأشار إلى أن ولادته التي تمت على يديه كانت "الأغرب على الإطلاق" إلى درجة توقع معها وفاة الطفل، وهذا ما حصل في اليوم التالي مباشرة.، وقال: "من المؤكد أن الصعيد يحتاج لبرامج توعية كثيرة، تحذر من خطورة زواج الأقارب، الذي يعد التفسير الوحيد وراء انتشار ظاهرة ولادة الحالات النادرة للأطفال".
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
4 أبراج لا تنفع بأن تكون في منصب المدير
Lebanon 24
4 أبراج لا تنفع بأن تكون في منصب المدير
00:00 | 2021-11-23
23/11/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ برجا.. رصاصة تقتل شاباً داخل منزل ذويه! (صورة)
Lebanon 24
حادثة تهزّ برجا.. رصاصة تقتل شاباً داخل منزل ذويه! (صورة)
15:08 | 2021-11-22
22/11/2021 03:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الأولى.. هذا ما طلبته أميركا من إسرائيل بشأن إيران
Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الأولى.. هذا ما طلبته أميركا من إسرائيل بشأن إيران
16:00 | 2021-11-22
22/11/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنية لمديرية "المخابرات" في البقاع.. هذا ما كشفه الجيش
Lebanon 24
عملية أمنية لمديرية "المخابرات" في البقاع.. هذا ما كشفه الجيش
16:23 | 2021-11-22
22/11/2021 04:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث غريب داخل سيارة اسعاف.. اليكم ما جرى في كفركلا
Lebanon 24
حدث غريب داخل سيارة اسعاف.. اليكم ما جرى في كفركلا
03:52 | 2021-11-23
23/11/2021 03:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:00 | 2021-11-23
مخطوطة نادرة لآينشتاين في مزاد علني بباريس... كم بلغ سعرها؟
10:00 | 2021-11-23
في الحمام لدغتها أفعى... ففارقت الحياة (فيديو)
06:45 | 2021-11-23
مهنياً ومالياً اليكم توقعات ماغي فرح للابراج للاسبوع الرابع من تشرين الثاني.. فهل من انفراجات؟
06:01 | 2021-11-23
هل تعرضت للرفض من شريكك؟... دراسة تطرح الموضوع
05:53 | 2021-11-23
إستخراج حقائب مليئة بالاموال من مياه الأمطار! (فيديو)
05:00 | 2021-11-23
ملايين المشاهدات في ساعات.. "مقاطع جريئة وخادشة للحياء" تثير عاصفة انتقادات لهذه الممثلة!
فيديو
إنفجار في كابل... وسقوط جرحى (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار في كابل... وسقوط جرحى (فيديو)
09:30 | 2021-11-23
23/11/2021 19:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جوقة النشيد اللبناني تعيد الامل بلبنان من جديد (فيديو)
Lebanon 24
جوقة النشيد اللبناني تعيد الامل بلبنان من جديد (فيديو)
09:24 | 2021-11-23
23/11/2021 19:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إستخراج حقائب مليئة بالاموال من مياه الأمطار! (فيديو)
Lebanon 24
إستخراج حقائب مليئة بالاموال من مياه الأمطار! (فيديو)
05:53 | 2021-11-23
23/11/2021 19:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact