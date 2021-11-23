حسب برجك... هل ستلتقي بالحبيب هذا الأسبوع؟

كيف ستكون الأجواء العاطفية، وهل ستدعمنا الكواكب وتشجّعنا على تلبية الدعوات، وهل ستنفتح أمامنا الأبواب ويسهّل القدر خروجنا من مرحلة العزوبية، وننعم بوضع عاطفي جيد؟ أخبار سارة وأحداث ومفاجآت تنتظر الأبراج في شهر تشرين الثان 2021، فما هي توقعات خبيرة الأبراج وعالمة الفلك ماغي فرح؟

برج الحملقد تروي فضولك يوم الأربعاء 24، وتوسع الآفاق نحو ثقافات مختلفة وأسفار تحلم فيها. يعدك يوم الخميس ٢٥ ويوم الجمعة 26، بالتحليق والإنسجام في علاقاتك الشخصية. بين يوم الخميس ٢٥ وحتى آخر الشهر تخيم عليك أجواء عاطفية صافية، كأن تلتقي بحبيب غاب عنك أو تعرف مصالحة أو إتصال هاتفي مهم جداً، وتتناغم مع الحبيب وتعود لإستقرار لطالما فقدته أو تسمع خبراً جيداً جداً يخص أحد المقربين. تطل على آفاق جديدة بين السبت 27 والأحد 28، على الصعيد الشخصي.برج الثورتميل إلى إعادة هيكلة حياتك الشخصية بين يوم الإثنين 22 ويوم الثلثاء 23. تأخذ قرارات حاسمة في هذين اليومين أو قد يُتخذ قرارات حاسمة بالنسبة لك. تعاني من بعض الإرباكات ثم تتوصل لإيجاد الحلول. تمارس جاذبية وتطل على قصة رومانسية غير متوقعة بين يوم الأربعاء 24 والخميس 25.برج الجوزاءعليك ان تكون حذراً إبتداءً من يوم الإثنين 22، في علاقاتك حتى لا ترتكب حماقة وحتى لا تتمرد على بعض الإجراءات، فتمردك لن يكون لمصلحتك. مطلوب منك الليونة حالياً والتصرف من دون تحديات قد لا تعود عليك بالنفع. يكون يوم الثلثاء 23 ويوم الأربعاء 24 كفترة مهمة جداً للمتزوجين أو للمرتبطين.برج السرطانلا تتخطى حدودك بين يوم الجمعة 26 والسبت 27، وإنتبه من الجموح والذهاب بعيداً في أحلامك لحد الأوهام. كن واقعياً لبعض الإحتمالات بين يوم الإثنين 29 والثلثاء 30، لأنّ هذان اليومان قد يحملون مخاطر وإنذارات فلكية.برج الاسدتستهويك مناسبات وقد تنشط في مجالات تسلية وخلق وإبداع وشعر وحتى أنواع الفنون بين يوم الإثنين 22 والثلثاء 23، وكأنه لديك موعداً مع شيئاً جميلاً ربما جلسة شعرية أو فنية وقد تلعب دوراً في هذين اليومين يستحق التقدير كثيراً.برج العذراءعليك أن تبادر في حياتك الرومانسية بين الأربعاء 24 والخميس 25، ولا تنتظر الأفكار من الطرف الآخر وافتح ذراعيك للحب بين يوم السبت 27 والأحد 28. كما لبعض الأصدقاء والصفقات المحتملة في هذين اليومين واعدين جداً.برج الميزانتتطرأ في الأسبوع هذا إلى مواضيع جديدة خاصة بين يوم الإثنين 22 والثلثاء 23، مدفوعاً برغبة كسب المعرفة. تدعوك الأفلاك إلى توقع حصول شيئاً جديداً ويدعمك كوكب مارس وتحقق معه بعض الطموحات حتى تاريخ 30.برج العقربتعيش حباً أو عشقاً أو رواية عاطفية مميزة بين يوم السبت 26 ويوم الاحد 28. كن واقعياً ومتواضعاً بمقاربتك للأمور في آواخر الشهر ولا تبعثر الطاقات في إتجاهات متعددة وركز على مجال واحد ومضمون.برج القوستهتم في علاقة عاطفية بين يوم الإثنين 22 والثلثاء 23، ويكون لها إرتباط في الماضي يعني بأصدقاء قدامى تعيش معهم بعض القضايا الخاصة وتواكبهم في أمور ربما في حزن أو في قضية درامية تطرأ. تكتسب في الفترة هذه معرفة جديدة وتكون الفترة هذه مهمة جداً في حياتك وقد تتبلور فيها نظرتك للحياة وللموت. يكون الحب على موعد معك بين الثلثاء 23 والأربعاء 24، ويكون مهماً جداً. تكون الفترة هذه مهمة جداً وتهتم بأصدقائك وقد تقربك الظروف منهم أكثر.برج الجديمطلوب منك التصرف بوعي وواقعية وتقبل ما يجري من دون مواقف سلبية. حضر نفسك لبعض المعوقات بين يوم الإثنين 22 ويوم الأربعاء 24.برج الدلوتزدهر علاقاتك الشخصية بين يوم السبت 27 والأحد 28، وتلاقي التشجيع في مهمة تريد الإقدام عليها. تنفرج الأسارير بين يوم الإثنين 29 والثلثاء 30، وتكون مدعوماً من ماركور والشمس والقمر، وتستعيد أجواء بداية الشهر أو تتابع شيئاً بدأته وتكون مرتاحاً.برج الحوتلا تخاف من التعبير عن نفسك وإعطاء إنطباعاتك ويجب أن تكون جريئاً. قد تلاقي الدعم والمساعدة من قبل أفرقاء قادرين، لذا خفف النمط بين الخميس 25 والجمعة 26.