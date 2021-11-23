مهنياً ومالياً اليكم توقعات ماغي فرح للابراج للاسبوع الرابع من تشرين الثاني.. فهل من انفراجات؟

كيف ستكون الأجواء المهنية، وما هي الإنجازات التي ستُحققها في الشهر هذا، وأي نوع من المجازفات ستُظهر قدراتنا وإبداعاتنا في محيطنا المهني والمالي؟ أحداث ومفاجآت تنتظر الأبراج في شهر تشرين الثاني 2021، ينقلها موقع "الجميلة"، وفقاً لتوقعات خبيرة الأبراج وعالمة الفلك ماغي فرح.

برج الحملكن واقعياً في الأسبوع هذا، ولا ترمي نفسك في مشاريع وهمية، وكن حذراً من البعض اللذين قد يضللونك أو يطلبون منك أموراً لا تستطيع تأمينها. كلَّ إنحراف في الفترة هذه من شأنه أن يورطك في مسألة صعبة جداً ويعرضك للمحاسبة. قد تخسر شيئاً كنت متأملاً فيه. كن عاقلاً جدا خاصة بين الإثنين 22 والثلثاء 23، لأنّ هذين اليومين معاكسين، ولا تتورط بأي شيء او تصدق الكاذبين.برج الثورتوحي الأفلاك لإنجاز كبير تحققه في الأسبوع هذا خاصة إذا كنت تعمل في مجال حر وغير توظيفي. تحمل لك الأفلاك الآفاق الجيدة بين يوم السبت 27 والأحد 28، وقد يكون هناك أرباحا ًمالية مفاجئة وأخبارا جيدة. قد تنسحب من مكان أو تقلب الطاولة إذا شعرت أنك لست مرتاحاً لأجواء مهنية معينة في آخر يومين من الشهر.برج الجوزاءتدعوك الأفلاك لإبراز سلطتك وعرض إنجازاتك بفخر وإعتزاز وبدون خجل بين يوم الخميس 25 والجمعة 26. قد تمر في وقت صعب أو في ضيق أو محاولة التعرض للأذى من البعض بين يوم السبت 27 والأحد 28. لا تنكر أبداً أمراً محتوماً بين يوم الإثنين 29 والثلثاء 30. صحح أخطائك إذا إرتكبتها وإعترف بها بهدوء، وإذا إتهمت بأمر ما عليك توضيح ظروفه وأسبابه من دون إنتفاضة أو تحايل أو إخفاء الحقيقة.برج السرطانتُلاحق بعض المشاريع إبتداءً من الإثنين 22، بدقة كبيرة، لذا لا تتردد أو تتسرع. كن هادئاً وباشر في التنفيذ. تكون الفترة القادمة جيدة على الصعيدين الشخصي والمهني. قد تتلقى بين يوم الأربعاء 24 والخميس 25، عرض جيد جداً لم تتوقعه أبداً. خطط للبعيد في آواخر الشهر هذا، وادرس ملفاتك بعناية وبهدوء ولا تعتمد على الإنجازات السابقة فقط.برج الاسدتقاوم المعارك الذي يقودها أحدهم إعتباراً من بداية الأسبوع أو إذا كنت أنت تخوضها ضد أحدهم. تنجح جداً في يومي الخميس 25 والجمعة 26، لأنك ستسيطر على الأوضاع وترى أنّ طريقك أصبحت سالكة وتفرض رأيك وقد تحتال على المحتالين. تجد الدعم وتنجح في خطة أو مهمة ويعود ويخيم عليك الحظ في أواخر الشهر، ويعترفون القادة أو المسؤولين في قدراتك خاصة بين السبت 27 والأحد 28. تتخلص من ضغوطات الخسوف ومعاكسة الأفلاك وتحقق بعض التقدم في نهاية الشهر وقد تشغل عملاً جيداً أو تعالج مسألة مالية أو تحقق ربحاً في اليوم الأخير من الشهر.برج العذراءتسعدك النتائج التي تحصل في العمل بين يوم الإثنين 22 والثلثاء 23. كن واضحاً بأهدافك وطموحاتك وعليك ان تكون عملياً. حاذر في آواخر الشهر وخاصة بين يوم الإثنين 29 والثلثاء 30، من نزاعات في العمل، وقد تستاء من بعض القوانين العامة التي توضع والتي تحد من الأرباح أو تعرقل بعض المساعي.برج الميزانمطلوب منك الدبلوماسية وعدم التشبث او رمي الكلام من دون تفكير. تتقدم في أعمالك وتخوض مغامرات وتكسب الأرباح في الأيام الخمسة الأخيرة من الشهر. قد تحقق حلماً أو أمنية بين يوم الإثنين 29 والثلثاء 30، وتسجل إنتصاراً أو تحصل على مكافئة وتستفيد من أعمالك السابقة وتقطف ثمار جهودك.برج العقربيخدم يوم الإثنين 22 والثلثاء 23، طموحاتك المهنية والشخصية على السواء. ما تبدأ به في هذين اليومين يقودك إلى النجاح وقد تربح أموالاً أو تكسب قضية. تتغير ظروف مالية إبتداءً من يوم الخميس 24، فتضطر إلى الخضوع يوم الأربعاء إلى بعض القوانين، وقد يتوجب عليك التخلي عن قديم ومحاولة التطلع إلى وجهة جديدة. تعاني من عراقيل بين يوم الخميس 25 ويوم الجمعة 26، وقد تجد صعوبة في التكيف مع المستجدات في هذين اليومبن. تعالج مسألة مالية في اليوم الأخير من الشهر هذا ويكون لها علاقة مع قضية عاطفية.برج القوسيعدك يوم الخميس 25 ويوم الجمعة 26 بنجاح وبخبر مفرح أو بعض التطورات المناسبة. حاول دفع حظك إلى الأعلى ولا تهمل جهداً مطلوب منك في الوقت هذا. ينصحك الفلك بالتحفظ الشديد بين السبت 27 والأحد 28. إنتبه من إرتكاب الأخطاء أو السير في عكس القوانين ولا تستغل الظروف لتخطي بعض الأعراف. قد تحاسب على عملية غش أو تلاعب على بعض الألفاظ. كن مستقيماً وواعياً تجاه الأمور التي تحصل في الفترة هذه. تزول العقوبات إبتداءً من تاريخ الإثنين 29، وقد تحصل على بعض المكتسبات بين الإثنين 29 والثلثاء 30، أو تعالج قضية مالية أو مصرفية. حافظ على حذرك وتحفظك دائماً.برج الجديالفترة هذه معاكسة جداً ولا تتكل على أحد لبلورة المشاريع أو لإجراء تعديلات وقم في عملك بنفسك فهذا أمر ضروري جداً في الفترة هذه. قد تتوفر فرص مادية مهمة وجيدة بين يوم الجمعة 26، والسبت 27، تساعدك على إعادة تنظيم الامور والبناء على أسس متينة. يحمل لك يوم الأحد 28 آفاق جيدة وموعد إستثنائي أو صدفة تخدم مصالحك. عليك مراعاة الشركاء إبتداءً من يوم الإثنين 29، وتسديد كل الديون. كن حذراً فقد تصطدم في محاسبة أو مطالبة أو ملاحقة إذا إرتكبت شيئاً غلطاً طبعاً بين بين يوم الإثنين 29 والثلثاء 30.برج الدلوعليك أن تكون حذراً جداً من أموراً حصلت معك في الشهر الماضي ويكون لها تأثير عليك في الاسبوع هذا، وتأثر على مزاجك بين يوم الخميس 25 والجمعة 26. قد يكون لديك عملية تجارية إستثمارية ناجحة جداً في الوقت هذا. قد تكتشف شيئاً جديداً من خلال أبحاث تقوم فيها أو من خلال فتح ملفات تطلعك على معلومات في غاية الأهمية.برج الحوتتناقش عقد مالي مهم الثلثاء 23، لكنك تشتكي من بعض الإحتكاكات والمناورات ومحاولة الأخصام ردعك عن مشروع بين الخميس 25 والجمعة 26. لا تيأس وعليك أن تكون حذراً حتى تاريخ 28. دافع عن مشاريعك فقد تنال ثمار جهودك وتسعد في آواخر الشهر خاصة بين الإثنين 29 والثلثاء 30، وتكون سعيد بشيئاً تناله أو بفكرة جديدة تكلل مساعيك في النجاح.