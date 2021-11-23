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في الحمام لدغتها أفعى... ففارقت الحياة (فيديو)

Lebanon 24
23-11-2021 | 10:00
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لقيت امرأة نيجيرية حتفها، بعد أن تعرضت للدغة أفعى سامة أثناء جلوسها على المرحاض.

وتم نقل لانس كوربورال أوجا بيرسي، التي كانت تعمل في سلاح الجو النيجيري، إلى المستشفى إثر تعرضها للدغة الأفعى ولكن تم إعلان وفاتها لدى وصولها.

وكانت الأفعى، وهي من نوع كوبرا، تختبئ في وعاء المرحاض، عندما قامت بلدغ المرأة النيجيرية.

وتظهر اللقطات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يحمل ثعبانا ضخما من المرحاض.
 



( newsweek)

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