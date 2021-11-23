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إستخراج حقائب مليئة بالاموال من مياه الأمطار! (فيديو)

Lebanon 24
23-11-2021 | 05:53
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تعطلت سيارة نقل أموال في منطقة "سبورتنج" في الإسكندرية في مصر نتيجة تراكم مياه الأمطار ما نتج عنه استعانة شركة الأموال بسلالم وحبال لنقل الأموال لأحد الأماكن التابعة لها.

وقال مصدر تابع لشركة نقل الأموال، إنه تم استخدام هذه الطريقة حرصا على إنهاء مصالح المواطنين، خاصة وأن السيارة تعطلت خلال تراكم مياه الأمطار ما تسبب في غضب المواطنين الذين احتاجوا أموالهم بالإضافة إلى بعض المخاوف من سرقة العهدة الخاصة بهم.

وتابع: "تمت الاستعانة بسلالم للوصول إلى سقف السيارة واستخراج حقائب الأموال التي حوت 5 ملايين جنيهات كان المراد إيصالهم لأماكن صرف في ذات المنطقة".
المصدر: روسيا اليوم

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