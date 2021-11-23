مخطوطة نادرة لآينشتاين في مزاد علني بباريس... كم بلغ سعرها؟

تشهد العاصمة الفرنسية -اليوم الثلاثاء- مزادا علنيا لبيع إحدى مخطوطات ألبرت آينشتاين، وهي عبارة عن وثيقة من أكثر من 50 صفحة، عمل عليها هو ومساعده ميشيل بيسو تمهيدا لصياغة نظرية النسبية العامة.وقالت صحيفة "لوباريزيان" (leparisien) الفرنسية -في تقرير لها- إن السعر المتوقع لبيع المخطوطة يترواح بين مليونين و3 ملايين يورو.وأكدت دار "كريستيز" (Christie’s) للمزادات التي تحتضن عملية البيع لفائدة دار أغوتيس -في بيان لها- أن "هذه بلا شك أثمن مخطوطة لآينشتاين تُعرض للبيع".وتتألف المخطوطة من 54 صفحة كتبها آينشتاين في زيورخ بين عامي 1913 و1914، مع مساعده السويسري ميشيل بيسو.مسودة نظرية النسبيةووفقًا لدار كريستيز، فإن الفضل يعود إلى المهندس السويسري في أن "المخطوطة وصلت إلينا بشكل لا يكاد يصدق: ربما لم يكن آينشتاين ليكلف نفسه عناء الاحتفاظ بما بدا له أنها مسودة عمل".وكان آينشتاين قد عمل بعد الانتهاء من نظرية النسبية الخاصة -التي وصل من خلالها إلى معادلته الشهيرة "إي=إم سي²" (E = mc²) عام 1905- على نظرية النسبية العامة التي نُشرت في تشرين الثاني 1915، وغيّرت جذريا طريقة فهمنا للكون.وثيقة نادرةفي أوائل عام 1913، عالج آينشتاين وبيسو إحدى المشكلات التي واجهها الوسط العلمي لعقود، ويتعلق الأمر بـ"الشذوذ في مدار كوكب عطارد"، وفقا لما جاء في بيان كريستيز.ويضيف البيان أن المخطوطة احتوت عددا من المعادلات والحسابات التي اكتشف آينشتاين لاحقا أنها كانت خاطئة، لذلك فإنه لم يكن مهتما بها بعد تصحيح المعادلات، لكن بيسو قرر الاحتفاظ بالوثيقة.وتشير كريستيز إلى أن وثائق آينشتاين العلمية من تلك الفترة، أي قبل عام 1919، نادرة للغاية. وباعتبار أنها إحدى مخطوطتين متبقيتين توثقان تطور نظرية النسبية العامة، فإنها تعتبر وثيقة استثنائية عن عمل آينشتاين، يسمح بالغوص في ذهن أعظم علماء القرن العشرين، بحسب البيان.وتوجد الوثيقة الأخرى المعروفة باسم "دفتر ملاحظات زيورخ" في أرشيف آينشتاين بالجامعة العبرية في القدس.وقد توفي آينشتاين عام 1955 عن عمر يناهز 76 عاما، وأصبح رمزا للعبقرية العلمية.