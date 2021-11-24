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4 شباب اغتصبوا قاصرًا في حديقة عامة!

Lebanon 24
24-11-2021 | 12:39
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في حادثة جديدة من وقائع الاعتداء على القاصرات، كشفت وسائل إعلام تونسية المستجدات في قضية اغتصاب تعرضت لها فتاة لم تتجاوز من العمر 14 عامًا.
 
وذكر موقع إذاعة "موزاييك" أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأريانة، أذنت لعناصر وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفولة بمنطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية بالاحتفاظ بأربعة شبان يشتبه في  تورطهم ليلة الخميس الماضي في اغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا داخل حديقة عمارة في مدينة سكرة.

وفي التفاصيل، أفيد بأن الفتاة القاصر كانت عائدة إلى منزل أسرتها بمنطقة سكرة، حين اعترضها المشتبه بهم الأربعة وقاموا بإجبارها بالقوة على تحويل وجهتها والمضي إلى حديقة عمارة، وقاموا بالتداول على اغتصابها وبعد ذلك أطلقوا سراحها.

ونقل عن محاضر التحقيق أن افراد وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفولة بمنطقة الأمن بأريانة الشمالية تمكنوا من تحديد هويات المشتبه بهم الأربعة، وذلك بفضل ما قدمته الضحية من أوصاف عنهم.

وتبعًا لذلك، تم إيقافهم، وتعرفت الضحية عليهم فور رؤيتهم، ما دفعهم إلى الاعتراف بتورطهم في الجريمة، وتقرر الاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق إلى حين إحالتهم إلى القضاء.
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