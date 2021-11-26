منوعات

بالصدفة.. مصور يعثر على "وحش" بحري نادر!

Lebanon 24
26-11-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-890334-637735122774421677.jpg
Doc-P-890334-637735122774421677.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقط سائح على شاطئ سان دييغو بكاليفورنيا الأميركية، عن طريق الصدفة، صورا لسمكة نادرة تعيش في المحيط الهادئ.


واعتقد جاي بيلر السمكة التي رآها على شاطئ بلاك بمنطقة توري باينز في سان دييغو، قنديل بحر، إلا أنه تفاجئ بكونها سمكة كرة القدم التي تعيش بالمحيط الهادئ.

وقال بيلر في حديث لوسائل إعلام محلية، أن الكائن كان كبيرا، وبلغ طول السمكة قدم تقريبا.

وأضاف: "لم أر كائنا حيا يبدو مخيفا إلى هذه الدرجة رغم التقاطي للكثير من صور الكائنات البحرية".
 
وبدوره قال بين فرايب مدير قسم الفقاريات البحرية في معهد سكريبس لعلوم المحيطات: "يطلق على الكائن اسم سمكة كرة القدم، وهي نادرة الظهور في كاليفورنيا"، مضيفا أن هذا النوع "يعيش في أعماق المحيط، ويكون مختبئا تحت الرمال بالقاع"، حسبما نقلت شبكة "يو بي آي" للأنباء.

وتابع فرايب قائلا: "سيساعد العثور على هذه السمكة العلماء على دراسة هذا الصنف من الكائنات البحرية، ومعرفة المزيد عن البيئة البحرية في كاليفورنيا".
 
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2021-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2021-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2021-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:00 | 2021-11-26
07:00 | 2021-11-26
06:06 | 2021-11-26
05:00 | 2021-11-26
04:57 | 2021-11-26
04:36 | 2021-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website