10 نصائح لكي تصبح سعيداً في عملك

خلال أيام العمل، قد تجد نفسك محاصرًا بين المئات من المهام والاجتماعات والمواعيد النهائية والمشاحنات بين هذا وذاك. ربما يكون الأمر مزعجًا، ولكنه قد لا يكون كذلك على الدوام.. فبإمكانك أن تصنع سعادتك في مقر عملك، حتى في الأيام التي تضطر فيها لمواصلة العمل حتى وقت متأخر.وفي هذا الإطار، نقلت مجلة «تايم» الأميركية عن ناتالي كوجان، أحد مؤسسي، والمدير التنفيذي لشركة «Happier»، التي تعني بمساعدة الناس كي يعيشوا حياة أكثر سعادة وأكثر صحة، بعض النصائح التي قد تساعد الأشخاص على تغيير المناخ العام للعمل للأفضل.1- امنح نفسك راحة لمدة 60 ثانية:تقول كوجان: «اختر وقتًا في منتصف النهار، واضبط المنبه على هاتفك الجوال ليذكّرك بهذا الوقت. وعندما تسمع صوت التنبيه، ابتعد قليلاً عن مكتبك وحاسبك الآلى وهاتفك.. فقط استنشق الهواء، وخذ نفسًا عميقًا عدة مرات، وتحرك حول مكتبك، أو اغمض عينيك لثوان، وربما تذوق قطعة من الشوكولاتة المفضلة لديك، أو ارتشف بعضًا من الشاي، ثم عد إلى مكتبك. حينها ستشعر بالانتعاش والهدوء واستعادة نشاطك، حتى في أكثر الأيام صعوبة».2- قبل أن تتصفح بريدك الإلكتروني.. أنجز عملاً:رسائل البريد الإلكتروني قد تجتذبك في الصباح لفترة طويلة، ولكن إذا بدأت يومك بإنتاج مهمة ما، فستشعر بأنك أكثر نشاطًا وإقبالًا على إنجاز ما تبقى من مهام، وتقول كوجان: «افعل في بداية اليوم شيئاً يجعلك تشعر وكأنك أحرزت تقدمًا نحو هدف ما».3- في نهاية اليوم، دوّن شيئًا جيدًا في مفكرتك:تؤكد كوجان أن آلاف الدراسات التي أثبتت فوائد التعبير عن الامتنان لم تخطئ. وتقول: «جرب أن تفعل ذلك لمدة أسبوع، حتى في الأيام التي لم تجر على النحو الذي خططت له». وتضيف: «إنهاء يوم العمل بشيء إيجابي قد يساعدك على الاستمتاع بوقتك بعد العمل أكثر، ويجعلك أكثر إقبالا على يوم عمل جديد».4- اجعل محيط عملك أقل مللاً:متع نفسك بجمال الألوان من حولك، وربما يكون استخدام الدفاتر والأقلام المفضلة لديك متعة، حتى في عالمنا الرقمي اليوم. وتقول كوجان: «احتفظ على مكتبك بصورة مفضلة لشيء أو شخص يجعلك تبتسم.. اجعل المساحة الخاصة مفعمة بالنشاط».5- افعل شيئًا جيدًا لزملائك يوميًا:وفقًا لكوجان، فإن «العلم أظهر أنه عندما تسدي معروفًا للآخرين، فإن ذلك سيمنحك أنت القدر الأكبر من الشعور الإيجابي». لذا يمكنك أن تشتري، على سبيل المثال، الوجبة الخفيفة المفضلة لزميل لك وتتركها على مكتبه كنوع من المفاجأة، أو أن تدعو شخصًا لتناول فنجان من القهوة أو كوب من الشاي، أو ربما تجامل زميلك بالإطراء على مظهره في يوم ما.6- اطلب السير أثناء عقد اجتماع ما:الحصول على 20 دقيقة من السير في الهواء الطلق خلال اليوم يساعدك على أن تصبح أسعد، وهو وسيلة رائعة لدمج بعض التمارين الرياضية في يوم العمل الخاص بك. وتقول كوجان: «بدلًا من الجلوس في غرفة المؤتمرات، فإن عقد اجتماع مصحوب برياضة المشي يساعدك على التركيز والتفكير بشكل خلاق، وكلاهما يمكن أن يجعل الاجتماعات أكثر إنتاجية».7- أدر وقتك وتجنب التسويف:قد يكون إلغاء التسويف نهائيا من حياتك أضغاث أحلام، لكن كوجان تقول في هذا الصدد: «تجنب إهدار ساعات لا نهاية لها على الشبكات الاجتماعية أو لمجرد تصفح الإنترنت بلا هدف، وبدلا من ذلك ضع هدفًا لتعلم شيء جديد، أو تصفح مواقع جديدة ومفيدة. فتعلم الجديد يجعلك أكثر سعادة، وسيساعدك على تجنب الشعور بالندم على الوقت المهدر».8- ركز في مهمة واحدة ثم انتقل للأخرى:تنبه كوجان إلى أنه «عندما تعدد المهام أمامك، فسيكون أداؤك أقل كفاءة بنسبة 25٪، وربما يكون من الصعب السيطرة على الأمر، ولكن لابد من جدولة المهام وتحديدها بالساعات كل يوم، وخلال هذا الوقت، قم بإنجاز مهمة واحدة فقط، وإذا كنت بحاجة إلى إخفاء الهاتف لتجنب تشتيت الانتباه، أو إيقاف تشغيل الاتصال بالإنترنت، افعل ذلك، لأن الأمر يستحق».9- استقم في جلستك أو قف:عندما تحني ظهرك تشعر وكأنك أقل نشاطاً مما لو أقمت ظهرك، مع إمالة كتفيك إلى الخلف. والأفضل من ذلك أن تقف وتتحرك قليلًا قبل العودة لمكتبك لاستئناف عملك.10- استمع لأغنيتك المفضلة:إذا أردت الحصول على دفعة للأمام قبل الاجتماعات الكبيرة أو العروض المجهدة، أو فقط عندما تحتاج إلى جرعة ما من الطاقة، استمع لأغنيتك المفضلة.