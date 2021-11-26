سرق مبلغا كبيرا... الشرطة تلقي القبض عليه

ألقت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة المصرية، الخميس، القبض على لص سرق مبلغا ماليا يتخطى مليون جنيه دفعة واحدة، كانت تحتفظ به سيدة داخل منزلها.وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن القضية بدأت ببلاغ إلى الشرطة من سيدة، بعد اكتشافها سرقة مبلغ مالي يزيد على المليون جنيه من بيتها.وأكدت المبلغة أنها كانت خارج البلاد برفقة زوجها، الذي يحمل جنسية دولة أجنبية.وأضاف المصدر أن "أجهزة الأمن انتقلت للمنزل، وكشفت المعاينة وجود بعثرة بمحتوياته وسلامة جميع منافذه، وعدم وجود آثار كسر بالأبواب والنوافذ".وأوضح: "تشكل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حداد له سوابق جنائية ومقيم بمدينة السلام في القاهرة".وألقت القوات القبض على المتهم، وخلال استجوابه اعترف بارتكاب الجريمة باستخدام مفتاح مقلد، وأقر باستخدام سيارة شقيقه في وقائع السرقة، وعثر بحوزته على مفاتيح مقلدة عديدة وأدوات يستخدمها في تنفيذ جرائمه، وكذلك بعض المسروقات من منازل أخرى.وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق حيث تقرر حبسه 4 أيام على ذمة القضية، فيما سلمت المسروقات لأصحابها.