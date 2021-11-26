منوعات

في كوريا الجنوبية... نقاش جدي حول "أكل لحم الكلاب"

Lebanon 24
26-11-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-890409-637735228453312541.jpg
Doc-P-890409-637735228453312541.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت كوريا الجنوبية، الخميس، أنها ستشكل فريق عمل لدراسة إمكانية فرض حظر على أكل لحوم الكلاب، بعد أن دعا رئيس البلاد إلى وضع حد لهذه الممارسة التي تعود إلى قرون مضت.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن قال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، وهو نفسه من محبي الكلاب، إنه يجب وقف هذه الممارسة التقليدية لتجنب الإحراج الدولي.

وتعتبر لحوم الكلاب جزءا رئيسا من المطبخ الكوري الجنوبي، حيث يعتقد أن البلاد تستهلك نحو مليون ونصف المليون كلب سنويا، رغم أن الاستهلاك انخفض بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مكاتب حكومية، بما فيها وزارة الزراعة، شكلت فريق عمل لتقديم توصيات بشأن حظر استهلاك لحوم الكلاب.

وأوضحت أن مهمة فريق العمل تكمن في جمع معلومات عن مزارع الكلاب والمطاعم والمرافق الأخرى، إلى جانب معرفة رأي الناس في هذه الخطوة.

ويتألف فريق العمل من مسؤولين وخبراء مدنيين وأشخاص من منظمات ذات الصلة.

وإلى جانب كوريا الجنوبية، فإن لحوم الكلاب تعد وجبة شهية في كل من كوريا الشمالية والصين وفيتنام.
 
(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:06 | 2021-11-26
14:39 | 2021-11-26
14:00 | 2021-11-26
11:18 | 2021-11-26
11:11 | 2021-11-26
10:15 | 2021-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website