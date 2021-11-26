هذه الأبراج تعشق المفاجآت.. تعرف إليها

ان المفاجآت رائعة ترسم ابتسامة كبيرة على وجوهنا وتجعلنا سعداء ونشعر بالحب سواء كان ذلك في يوم ميلاد أو ذكرى سنوية أو أي مناسبة أخرى أو حتى بدون أي سبب.

تعرفوا إلى صفات 5 أبراج ترغب في الحصول دائماً على مفاجآت من أحبائهم.

برج الثور

يعشق الثور المفاجآت، وذلك لأنّ الحدث غير المتوقع ذلك يتمحور حوله ما يعني أنه سيكون محور إهتمام الجميع وهذا ما يعشقه. وهو أيضاً يحب أن يفاجئ الآخرين بهدايا وحفلات غير متوقعة على الإطلاق وذلك من أجل إدخال السعادة الى قلوبهم. كما أن البرج هذا يحب المفاجآت مهما كان نوعها وذلك لأنها بالنسبة إليه تظهر حجم إكتراث الآخر له. المفاجآت وفق قاموس الثور لها تأثيرها الذي يجعل حياته أجمل بأشواط.

برج العذراء

يمتلك العذراء شخصية يصعب فهمها وردات فعل هذا البرج غير متوقعة على الإطلاق ما يجعل من الصعوبة معرفة ما الذي يفضله أو يكرهه. ولكن ما هو مؤكد هو أنّ البرج هذا يحب المفاجآت حتى ولو إدعى عكس ذلك، كما أنه في المقابل يحب أن يخطط لمفاجآت لإسعاد الآخرين. في الواقع العذراء مستعد للسير في المخططات المفاجئة مهما كانت جنونية وتتطلب تعديلات مؤقتة كبيرة في حياته.

برج الأسد

برج الأسد مغامر مرح محب للحياة، وعليه من المنطقي أن يعشق البرج هذا المفاجآت إذ أنّ حياته برمتها قائمة على البحث عن كل ما هو غير متوقع. ولكن يجب الحذر عند التخطيط لمفاجأة الأسد وذلك لأنه برج غير تقليدي ومبدع وبالتالي الأمور التقليدية لا تروق له، وعليه عند التخطيط لمفاجأة الأسد يجب التفكير والخروج بأفكار غير تقليدية على الإطلاق.

برج العقرب

يُعتبر العقرب من الأبراج التي تعشق المفاجآت، وينجذب إلى الأشياء الأنيقة، ويحب أي شيء جميل ومدروس ولطيف. كما أنّ البرج هذا يحب العفوية والمشاعر التي يختبرها حين تتم مفاجأته، خصوصاً الذهول المرتبط بحدث غير متوقع. وبما أنه يملك مقاربة إيجابية للحياة بشكل عام فإن العقرب يعتبر المفاجآت كمبادرة هدفها إدخال السعادة الى قلبه كما أنها طريقة لإظهار حب الاخرين له.

برج الدلو

المفاجآت بالنسبة لبرج الدلو هي ملح الحياة مهما كان حجم هذه المفاجآت، فحتى ولو كانت المفاجأة فنجان من القهوة كما يحبه بالضبط فإنّ ذلك من شأنه أن يجعله في حالة من السعادة غير المسبوقة. يعشق الدلو فكرة إمضاء شخص آخر الوقت من أجل تقديم ما هو مميز له، فالأمر بالنسبة إليه أفضل طريقة ممكنة للتعبير عن حجم الإكتراث له.