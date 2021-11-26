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ليلى عبد اللطيف تغادر لبنان وتّطلق توقعات من المطار: الدولار 35 ألف وفي هذا التاريخ ستتحسن الاوضاع!

Lebanon 24
26-11-2021 | 04:57
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لليلى عبد اللطيف من المطار، أثناء مغادرتها لبنان.

وقالت إن "الدولار سيرتفع وسيصل إلى 35000 ليرة، وخلال شهري أيار وحزيران الاوضاع ستتحسن في لبنان، وكل شيء سيتغيّر.

كذلك، توقعت عبد اللطيف أن تتأخر الانتخابات النيابية.
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