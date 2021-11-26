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جريمة مروعة... قتلت زوجة ابنها الحامل ورمتها من شرفة المنزل!

Lebanon 24
26-11-2021 | 10:15
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اهتزت ولاية خنشلة الواقعة بشمال شرق الجزائر، على وقع جريمة شنعاء راحت ضحيتها سيدة حامل في شهرها الثامن على يد أم زوجها، أمس الخميس.

وحسب الصحيفة الجزائرية، فإن الجانية، وهي أم زوج الضحية، أقدمت على ضرب زوجة ابنها الحامل في الشهر الثامن، والبالغة من العمر 26 سنة، بمقلات قبل رميها من شرفة المنزل.

وقد توفيت العروس التي لم يمر على زواجها سوى 8 أشهر، بالمستشفى متأثرة بجروحها البليغة.

ومن جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لفك لغز الجريمة هذه.
المصدر: روسيا اليوم
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