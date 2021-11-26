منوعات

مقتل طالب على يد شابين ووالدتهما في الشارع...هذه التفاصيل (صورة)

Lebanon 24
26-11-2021 | 14:39
A-
A+
Doc-P-890652-637735597462156606.jpg
Doc-P-890652-637735597462156606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم 3 أشخاص، شابان ووالدتهما، على قتل شاب يدعى مصطفى طنطاوي (21عامًا)، بشارع محمود أبو زيد المتفرع من شارع ترعة القبة بالأميرية في مصر.
 
 
وقام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات نافذة في صدره، أودت بحياته في الحال، إثر مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، جمعت المجنى عليه والجاني في وقت سابق، بسبب ركنة توك توك، وتم حينها استدعاء الجناة إلى قسم الشرطة، ما أثار حفيظة أحدهم، فبيت النية وعقد العزم على التخلص من المجنى عليه، فانتظر خروجه من منزله وحيدًا، وغافله بالطعن بسلاح أبيض، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجاء في نص أقوال المتهمة كريمة، والدة المتهمين الأول والثاني والمشتركة معهما في الجريمة، أنها تنكر اشتراكها في الجريمة، موضحة أنها كانت عائدة من العمل وجدت الشرطة عند منزلها وتسأل عن نجلها المتهم، حيث اصطحبوها إلى قسم الشرطة.

وفي أثناء التحقيقات، عرض رجال التحقيق، محتوى كاميرات مراقبة بمحيط محل الواقعة، والتي تم تفريغها بالتحقيق على المتهمة، وهي تظهر في الفيديو رقم 2 و3 وتمسك بسكين، ويظهر المتهم محمد هـ في الفيديو رقم 4، ويمسك سكينا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-11-26
15:06 | 2021-11-26
14:00 | 2021-11-26
12:00 | 2021-11-26
11:18 | 2021-11-26
11:11 | 2021-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website