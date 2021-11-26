منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
26-11-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-890688-637735720319595099.jpg
Doc-P-890688-637735720319595099.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحوت
الجو مُربك وقد تظهر متاعب مع بعض الزملاء أو مسؤولية طارئة أو مشروع ضخم غير متوقع
 
 
الحمل
يسعدك الشريك بأفكاره البنّاءة، ويساعدك لتتجاوز المشاكل التي تخشى تأثيرها في العلاقة
 
 
الثور
تستخلص في هذا اليوم العبر وتتوصل إلى بعض القناعات التي تريح ضميرك وأعصابك
 
الجوزاء
حاول أن توضّح وجهة نظرك للشريك، لأنّ الغيرة بدأت تطرق بابه بقوة
 
السرطان
تصطدم ببعض العراقيل التي تجعلك محبطاً، لكن ساعة الحقيقة مع الشريك باتت قريبة فكن مستعداً
 
الاسد
إذا أردت الحصول على جسم رشيق، انتبه إلى طعامك ومارس الرياضة بانتظام
 
الميزان
جديدك علاقة ببعض المؤسسات أو الحكومات أو مواقع النفوذ، قد تكون هنالك تحديات
 
العذراء
يوم مثمر ونشيط لك أيها المجتهد والمثابر، لا تُهمل عملك ولا تتكاسل ولا تتردد في الإقدام على خطوات جريئة
 
العقرب
عليك أن تمنح الشريك مزيداً من الوقت والاهتمام، فهو يشعر بأنه مهمّش على نحو كبير
 
 
القوس
أحذرك من هذا اليوم وأرى تشنّجات خلاله وعتباً وأعطالاً يجب أن تصلحها قبل أن تتفاقم الأمور وتزداد تعقيداً
 
الجدي
بإمكانك التوصل إلى ما ترغب به على الصعيد الصحي شرط التمتع بإرادة صلبة
 
 
الدلو
يضيء لك هذا اليوم الحظ حياتك المهنية ويثير قضايا مهمة، ويحمل اليك القوة والخيارات الصائبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: السومرية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:13 | 2021-11-27
03:00 | 2021-11-27
02:00 | 2021-11-27
00:30 | 2021-11-27
16:00 | 2021-11-26
15:06 | 2021-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website