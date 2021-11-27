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في مشهد غريب...مدرب كرة يقود فريقه لفوز مصيري "من فوق رافعة"

Lebanon 24
27-11-2021 | 02:00
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 في واقعة طريفة شهدتها الملاعب المصرية الجمعة قاد مدرب مصري فريقه من جرافة خاج الملعب بعد تعرضه للإيقاف والغرامة.

إلى هذا، شهدت مباراة فريقي مركز شباب قطور والنجم المصري في دوري الدرجة الرابعة بالغربية شمال مصر، موقفا طريفا حيث قاد محمد حسنين إينو المدير الفني لمركز شباب قطور فريقه على "جرافة " من خارج الملعب بسبب إيقافه وتوقيع غرامة قدرها 50 ألف جنيه عليه منذ عامين، وعدم تمكنه من سدادها حتى الآن.
المثير أن المدرب قاد فريقه للفوز على منافسه بنتيجة 4-3.

غرامة تفوق قدرات النادي
من جهته، قال المدرب المصري البالغ من العمر 32 عاما لـ" العربية .نت " إنه اضطر لهذا الموقف بسبب إيقافه وعدم قدرته على سداد الغرامة، واصفا إياها بالكبيرة والتي تفوق قدراته المالية وقدرات فريقه أيضا.
 
وأضاف أن راتبه الشهري لايتجاوز 3 آلاف جنيه ما يعادل أقل من 200 دولار، في حين أن أجور لاعبي فريقه بالكامل لا تتجاوز 10 آلاف جنيه شهريا، ما يعادل أقل من 700 دولار، مشيرا إلى أنه تعرض لهذه الغرامة قبل عامين وخلال تدريبه لفريق قحافة الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بسبب تدوينة على صفحته على فيسبوك انتقد فيها المسؤولين عن المسابقة.

وأشار إلى أنه لجأ لقيادة فريقه من الجرافة خارج الملعب لكونها تساعده على تنفيذ مهمته ودون أن تعرضه لعقوبة جديدة حيث لا يمكن إثبات أنه داخل الملعب لكي يتعرض لغرامة جديدة أو إيقاف آخر.
 
المصدر: العربية
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