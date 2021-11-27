أبراج حسودة تكره الخير لغيرها.. تعرفوا إليها

من الطبيعي ان نحاول الابتعاد عن الأشخاص الحسودين خوفاً على أنفسنا منهم، وللحصول على راحتنا أيضاً، فلا أحد منّا يرغب في أن يتعرض للحسد، لذلك لا بد من معرفة اكثر الابراج حسدا لنتجنبها.

5 أبراج هي الأكثر حسدا تعرفوا إليها:

برج العقرب

على الرغم من طبيعة برج العقرب الحنونة، والذكية الا ان ذلك لا يعني أنه لا يمتلك سلبيات. ومن ابرز سلبياته هي غيرته المفرطة التي تصل الى الحسد، فبرج العقرب يحتل المرتبة الأولى من الأبراج الأكثر حسداً، فهو يتميز بطبيعة تنافسية ويكره أن يجد أي شخص أفضل منه، وقد يدفعه حسده الى إيذاء الأشخاص أيضاً، فالمعروف عنه أنه شخص عدواني وسريع الغضب، وتظهر مشاعر الغيرة والحسد على ملامحه بشكلٍ ملحوظ. لذلك عزيزتي كوني حذرة من مواليد برج العقرب...

برج السرطان

من اكثر الصفات التي يتميز بها برج السرطان هي الغيرة، فهو يغار من الأشخاص الأفضل منه، ومن الذين يمتلكون سيارات وبيوت... فهو بطبعه شخص مادي يحب المال، لذلك سيحسدهم على امتلاكهم أشياء يرغب أن يحصل عليها، وعلى الرغم من انه حنون وعاطفي الا أن هذه الصفة تدفع الكثير من الناس الإبتعاد عنه.

برج الدلو

من مميزات برج الدلو طيبة قلبه، الا انه يمتلك بعض السلبيات، ومن أبرزها انه لا يتحمل ان يرى في يد الآخرين أشياء يرغبها، وهذا ما يدفعه للحسد. ومن أكثر الأشياء التي يغار منها مواليد برج الدلو هي رؤية اشخاص غيره يحصلون على النجاح في كافة الأصعدة سواءً على صعيد العمل او على صعيد الدراسة. ولكن بالرغم من هذه الصفة السيئة لا يمكننا ان ننكر بأن مواليد برج الدلو يتميزون بشخصية جذابة ومرغوب بها دائماً.

برج الحمل

الحسد عند برج الحمل مختلف عن باقي الأبراج، فهو يحب ان يكون مصدر الإهتمام دائماً، ويرغب بأن يكون الأجمل بين الناس. لذلك يحسد أي شخص ملفت اكثر منه، أو أوسم منه، كما انه ينظر بعين حسودة للأشخاص المرتبة والتي تهتم بمظهرها الخارجي، مما يولّد مشاعر الكره اتجاههم، ويشعل لهيب الغيرة في داخله. ومن الجدير بالذكر، يمتلك برج الحمل شخصية اجتماعية، وتستطيع التكيّف مع جميع الناس من مختلف الثقافات والمعتقدات.

برج الحوت

انتبهي على علاقتكِ العاطفية امام برج الحوت! فهو يحسد العشاق، ويكره أن يرى علاقة عاطفية ناجحة ومميزة، حتماً سيحسدها! فهو يشعر بالغيرة من الثنائيات، وغيرته تنقلب الى الحسد، وهذا الأمر لا يستطيع برج الحوت التحكم به. ومن ناحية أخرى، يتميز برج الحوت بايجابيات عديدة تميزه عن غيره فهو شخص يمتلك عاطفة جيّاشة، ويتسم بروحه الإيجابية والمرحة، والمحبوبة من قبل الجميع.