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مأساة في المكسيك....قتلى في حادث اقتحام حافلة لمنزل!

Lebanon 24
27-11-2021 | 08:00
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قالت السلطات في المكسيك، إن ما لا يقل عن 19 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 20 آخرون، يوم الجمعة، عندما اقتحمت حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع بوسط المكسيك منزلا.


وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مكابح الحافلة التي كانت في طريقها إلى مزار ديني محلي في ولاية المكسيك تعطلت.

ولم تكشف سلطات الولاية عن الأسباب المحتملة للحادث، وفق ما ذكرت "رويترز".
 
قال الصليب الأحمر بالولاية إن عشر سيارات إسعاف هرعت إلى المنطقة لتقديم الخدمات للمصابين في الحادث.
المصدر: سكاي نيوز
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