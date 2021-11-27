منوعات

اصطدم بشاحنة ثقيلة ونجا بأعجوبة من الموت.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
27-11-2021 | 03:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر نجاة سائق دراجة نارية من الموت بأعجوبة، بعد اصطدامه بشاحنة ثقيلة.

 

ونجا سائق الدراجة تشنغ، من تصادم خطير بشاحنة محملة بأنابيب كبيرة الحجم، بعدما تجوز سائق المركبة الإشارة الضوئية الحمراء.

 

وبعدما تفادى تشنغ السقوط تحت عجلات الشاحنة الكبيرة، أفرغت المركبة حمولتها الثقيلة على الطريق، من دون أن يصاب سائق الدراجة بأذى.

 

ووفق شرطة المرور بمقاطعة جيجيانغ الصينية، فإن سبب الحادث يعود إلى عدم اتباع قوانين السير، وتجاوز الإشارة الحمراء.

 

وتسبب انحراف الشاحنة بشكل مفاجئ إلى جانب سقوط الأنابيب إلى تصادمها مع مركبة كانت واقفة، الأمر الذي تسبب لقائدها بإصابات نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: سكاي نيوز

منوعات

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:13 | 2021-11-27
02:00 | 2021-11-27
00:30 | 2021-11-27
23:00 | 2021-11-26
16:00 | 2021-11-26
15:06 | 2021-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website