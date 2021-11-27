امرأة تشغل السعوديين.. سرقت سيارة من أمام صاحبها ولاذت بالفرار! (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو، يوثق لحظة سرقة امرأة لسيارة من نوع "رانج روفر" من أمام عيني صاحبها ولاذت بالفرار في الرياض.

وأظهر المقطع المتداول امرأة ترتدي عباءة سوداء وكمامة، وبجوارها شخص آخر تسرق سيارة فارهة في حي العليا بالرياض، وتهرب بها بعد نزول صاحبها منها أثناء تجربتها، بعد أن أوهموه برغبتهم بشرائها، وفق ما تداولت وسائل إعلام محلية، أمس الجمعة.

كما أوضحت وسائل الإعلام أن القصة بدأت عندما عرض مواطن سيارته من نوع "رانج روفر"، للبيع عبر أحد المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع السيارات، فتلقى اتصالاً من امرأة ترغب في شرائها، وتم الاتفاق على المقابلة لمعاينة المركبة.

#سارقة_الرنج



حسب الرائج، سيدة يقال انها تقدمت بطلب شراء سيارة رنج روفر من مواطن في الرياض -قام بعرض سيارته للبيع في أحد المواقع الإلكترونية، إذ حضرت السيدة مع شخص تقول انه شقيقها، وبعد تجربة السيارة نزل المالك لفتح الكراج وحينها قامت السيدة بسرقة السيارة ولاذت بالفرار. pic.twitter.com/Vmb3Whgl9k — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) November 26, 2021

في اليوم التالي، وصلت المرأة يرافقها شخص آخر ادعت أنه شقيقها، لمقابلة مالك السيارة، خلف مجمع الموسى بحي العليا في الرياض، وطلبت تجربة السيارة وبالفعل قادتها وبجوارها مرافقها.

فيديو يظهر #سارقه_الرنج قبل تنفيد عملية السرقة بدقائق .. https://t.co/m6Y0iBF3ge pic.twitter.com/e6rsGxpsZa

— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 26, 2021

إلى ذلك، وبعد التجربة عادت إلى منزل المالك، من أجل تسوية المبايعة وعند وصولهم أمام المنزل قام صاحب السيارة بالنزول لفتح باب المرآب من أجل دخول السيارة، لكنه فوجئ بهروب السيدة ومرافقها بسيارته، وسرقتها أمام عينيه فأصيب بصدمة.