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امرأة تشغل السعوديين.. سرقت سيارة من أمام صاحبها ولاذت بالفرار! (فيديو)

Lebanon 24
27-11-2021 | 04:13
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو، يوثق لحظة سرقة امرأة لسيارة من نوع "رانج روفر" من أمام عيني صاحبها ولاذت بالفرار في الرياض.

 

وأظهر المقطع المتداول امرأة ترتدي عباءة سوداء وكمامة، وبجوارها شخص آخر تسرق سيارة فارهة في حي العليا بالرياض، وتهرب بها بعد نزول صاحبها منها أثناء تجربتها، بعد أن أوهموه برغبتهم بشرائها، وفق ما تداولت وسائل إعلام محلية، أمس الجمعة.

 

كما أوضحت وسائل الإعلام أن القصة بدأت عندما عرض مواطن سيارته من نوع "رانج روفر"، للبيع عبر أحد المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع السيارات، فتلقى اتصالاً من امرأة ترغب في شرائها، وتم الاتفاق على المقابلة لمعاينة المركبة.

 

 

في اليوم التالي، وصلت المرأة يرافقها شخص آخر ادعت أنه شقيقها، لمقابلة مالك السيارة، خلف مجمع الموسى بحي العليا في الرياض، وطلبت تجربة السيارة وبالفعل قادتها وبجوارها مرافقها.

فيديو يظهر #سارقه_الرنج قبل تنفيد عملية السرقة بدقائق .. https://t.co/m6Y0iBF3ge pic.twitter.com/e6rsGxpsZa

 
 

إلى ذلك، وبعد التجربة عادت إلى منزل المالك، من أجل تسوية المبايعة وعند وصولهم أمام المنزل قام صاحب السيارة بالنزول لفتح باب المرآب من أجل دخول السيارة، لكنه فوجئ بهروب السيدة ومرافقها بسيارته، وسرقتها أمام عينيه فأصيب بصدمة.

 

 

المصدر: العربية
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