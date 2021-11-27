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منوعات
قتل نفسه عقب انتهاء مراسم زفافه...ما هو السبب؟!
Lebanon 24
27-11-2021
|
05:43
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ذكرت صحيفة الأهرام المصرية أن شابًا قتل نفسه طعنًا بسكين، عقب انتهاء مراسم حفل زفافه، مرجعة ذلك إلى "معاناته من أزمة نفسية حادة"، على حد قولها.
وبحسب الصحيفة فإن شرطة النجدة عثرت على جثة شاب غارق في دمائه وبه آثار طعنة نافذة في منطقة البطن، داخل منزله بقرية في محافظة الجيزة.
ووفقًا لما نقلته الأهرام عن أهالي الشاب، فإنه عقب انتهاء مراسم زفافه ودخوله غرفته فوجئوا بصراخ العروس ثم تبين العثور على جثة العريس بعد إقدامه "على الانتحار لمروره بأزمة نفسية حادة عقب زواجه".
وبسؤال الزوجة قالت إنه "عانى من أزمة نفسية حادة عقب انتهاء مراسم زفافهما، ودخل إلى المطبخ وأحضر سكينًا وأقدم على إنهاء حياته"، بحسب ما نقلت صحيفة "مصراوي" في تقرير عن الحادثة.
ونفت العروس وجود شبهة جنائية في الواقعة، الأمر الذي أكده تقرير مفتش طبي. وأشارت الأهرام إلى أنه تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
ومنذ ثلاثة أسابيع أثارت جريمة بشعة الشارع المصري، حينما قُتل شاب بفصل رأسه عن جسده بساطور، فيما حمل القاتل رأسه أمام المواطنين في وضح النهار، وذلك في مدينة الإسماعيلية.
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