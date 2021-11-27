مومياء مرعبة عمرها مئات السنين في بيرو...شاهدوها





وتعود المومياء التي عثر عليها لشخص من الحضارة التي عاشت بين الساحل والجبال في بيرو.



وقال عالم الآثار بيتر فان دالين لونا إنه تم اكتشاف المومياء في منطقة ليما، ولم يتم بعد تحديد جنسها.



وأوضح العالم جامعة ولاية سان ماركوس، أن الرفات لشخص عاش في منطقة جبال الأنديز العليا في البلاد. عثر فريق من الخبراء على مومياء يقدر عمرها بنحو 800 عام على الأقل على الساحل الأوسط لبيرو.وتعود المومياء التي عثر عليها لشخص من الحضارة التي عاشت بين الساحل والجبال في بيرو.وقال عالم الآثار بيتر فان دالين لونا إنه تم اكتشاف المومياء في منطقة ليما، ولم يتم بعد تحديد جنسها.وأوضح العالم جامعة ولاية سان ماركوس، أن الرفات لشخص عاش في منطقة جبال الأنديز العليا في البلاد.

وأضاف أنه تم العثور على المومياء داخل مقبرة تحت الأرض في أطراف مدينة ليما، مشيرا إلى أن المقبرة كانت تضم أيضا قرابين تشمل قطعا من الخزف وبقايا نباتات وأدوات حجرية، وفق ما ذكرت "رويترز".



وتضم بيرو مئات المواقع الأثرية من الحضارات التي عاشت قبل وبعد إمبراطورية الإنكا التي هيمنت على الجزء الجنوبي من أميركا الجنوبية قبل 500 عام من جنوب الإكوادور وكولومبيا إلى وسط تشيلي.