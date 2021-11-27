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منوعات
واقعة غريبة...ذبح حمار خاله وهذا ما تبين لاحقًا
Lebanon 24
27-11-2021
|
05:56
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كشفت قوات الأمن المصرية ملابسات تداول بعض الصور على "فيسبوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بذبح دابة "حمار" بالطريق العام بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة نقادة بمحافظة قنا.
وكشفت التحريات وفحص الصور المتداولة قيام الشخص بتكسير وإحداث تلفيات بكاميرا مراقبة خاصة بأحد الأهالي مثبتة بالطريق، وأنه دائم القرع على أبواب الأهالي ومحاولة تكسيرها والتعرض للمواطنين.
بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة المركز، وأنه قام بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه منذ حوالي أسبوع، وأن الدابة ملك أحد أقاربه "خاله".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه "غير متزن عقليًّا" و اعتياده الإتيان بأفعال مماثلة في أوساط المواطنين بالقرية محل مسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استدعاء أهليته لسؤالهم.
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