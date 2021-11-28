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فاجأتها آلام المخاض... نائبة تتوجه بدراجة للمستشفى للولادة! (صور)

Lebanon 24
28-11-2021 | 05:00
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فاجأت آلام المخاض البرلمانية النيوزيلاندية جولي آن جينتر، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، قامت إثرها بالتوجه بدراجتها إلى المستشفى حيث وضعت طفلة.

وبعد ساعات، قالت جينتر على صفحتها على "فيسبوك": "أخبار سعيدة.. ففي الساعة 3.04 صباحا استقبلنا أحدث عضو في عائلتنا".

وقالت جينتر: "لم تكن الانقباضات قوية عندما غادرنا في الساعة 2 صباحا للذهاب إلى المستشفى - على الرغم من أن الفاصل بين هذه الانقباضات كان ما بين دقيقتين وثلاث دقائق وبدأت تزيد بحلول الوقت الذي وصلنا فيه بعد عشر دقائق".

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن جينتر- المتحدثة باسم حزبها لشؤون النقل والتي يتضمن ملفها الشخصي على "فيسبوك" عبارة "أحب دراجتي"- قد ذهبت أيضا بدراجة إلى المستشفى في 2018 لتضع مولودها الأول.
 
المصدر: العربية
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