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منوعات
5 أبراج مشهورة بالبخل... هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
28-11-2021
|
00:15
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يتبع البعض مبدأ ادخار المال في حياته حيث لا ينفق المال سوى في شراء الأشياء التي يحتاج إليها في حياته من أجهزة كهربائية وملابس وغيرها، وهذا مبدأ تسعى الكثير من الأسر على تربية أبنائهم عليه، ولكن بعض الأشخاص لا يفضلون إنفاق المال، وقد يعتمدون على البعض في الأمور المالية، وهؤلاء يتصفون بالبخل الشديد، الذى يجعل الآخرين ينفرون من التعامل معهم، وقد يعتقد البعض إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية وهؤلاء نستعرضهم في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "pinkvilla".
برج الثور
يشتهر مواليد برج الثور بشخصيتهم الجذابة، لذلك ينجذب إليهم الآخرون سواء في عملهم أو في محيط منزلهم، لذلك يستفيد مولود برج الثور من هذه الشعبية التي يتمتع بها، ويتسكع مع الأشخاص سواء أصدقائهم أو زملائهم في المحلات التجارية ليشترون لهم المشروبات أو الأطعمة على سبيل عزومة.
برج العذراء
لا يحرص مولود برج العذراء على عدم إنفاق المال فقط، بل ينتقد أيضًا الآخرين على إنفاقهم للكثير من المال، ويلاحظون ما وصلوا إليه من نتائج سلبية بسبب إنفاقهم للمال، ليتعظون ويدخرون الأموال أكثر ولا ينفقون منها إلا للضرورة.
برج الجدي
يدرك مولود برج الجدي أهمية الحفاظ على موارده المالية، ويستمتعون بنمو أموالهم، ولا ينفق أمواله إلا بعد إجراء دراسة لمعرفة العائد الذى يحصل عليه، ويشتري هدايا الرخيصة جداً بقدر الإمكان لأحبائه.
برج الجوزاء
يقتنع برج الجوزاء بأنه من غير المنطقي دفع مبلغ مالى مقابل الحصول على الراحة والرفاهية، فمثلاً لا يفضلون دفع رسوم وقوف السيارات، أو مواصلات، حتى إنهم يفضلون السير عن استقلال سيارة في حالة إذا كانت المسافة قصيرة، كما يسعون دائماً للاستفادة من الخدمات المجانية المتاحة في الأماكن المختلفة.
برج الأسد
يفضل مولود برج الأسد الحصول على كل شيء مجانًا، ويفضل إدخار الكثير من المال، لذلك يميلون دائماً للبحث عن الخصومات المالية التي تطرحها المحلات التجارية، ليستفيدوا منها بقدر الإمكان، حتى لا ينفقون الكثير من النقود.
المصدر: اليوم السابع
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