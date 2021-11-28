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مفاجاة مدوية.. متحرش في مدرسة خدع ضحاياه بحيل مختلفة

Lebanon 24
28-11-2021 | 00:57
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كشف محامي الدفاع عن طفلة معتدى عليها، خليفة أحمد خليفة، عن تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على طفلتين على يد عامل داخل دورة مياه بإحدى المدارس الشهيرة الخاصة في منطقة المعادي بمصر، موضحًا أن هناك ضحية ثالثة ظهرت، وتبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف.
وكشف خليفة عن أقوال الطفلة الضحية التي أدلت بها في تحقيقات النيابة، موضحًا أن المتهم يأخذ أغراض الضحية داخل المدرسة ويستغل بحثها عنها، ثم يفاجئها في اليوم الثاني بأنها في حوزته، ويأخذ الطفلة إلى داخل الحمام بحجة أنه سيعيدها إليها، ويعتدي عليها.

وأوضح محامي دفاع الضحية، أن المتهم استخدم طرق مختلفة في الإيقاع بضحاياه، ولم يعتمد على طريقة واحدة، مطالبًا باقي ضحايا أسر الأطفال بالتوجه لتحرير محاضر رسمية ضد المتهم وعدم الصمت عن حقهم والمطالبة به، لكى توقع عليه أقصى عقوبة.

وتلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من سيدة تتهم فيه عامل بالتحرش بنجلتها الطفلة وعمرها 4 سنوات والاعتداء عليها داخل دورة مياه. 

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وجرى ضبط المتهم، وحرر المحضر رقم 18581 جنح المعادي،  وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام والتجديد 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
(أخبارك نت)
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