أبراج مروجة للشائعات... من هي؟

أسوأ الشخصيات التي يمكن أن تتعامل معها على مدار حياتك هم الشخصيات المروجة للشائعات، فهم قادرون على إثارة الفتن، وهناك بعض الأبراج التي تصنف من أبرز الأبراج المروجة للشائعات وذلك بحسب موقع « تايمز أوف انديا».

برج القوسمواليد برج القوس من اكثر الابراج القادرة على تجميع المعلومات الخاصة بالأشخاص، وهم من الاشخاص الذين يحبون ان يظهروا بأنهم يعلمون كل شئ عن اي شئ كما يقال، لذلك فمواليد برج القوس يروجون الاشاعات لكي يظهر للجميع بانه لدية المعلومات الذي ينتظرها فضول الاخرين منه.برج العقربمواليد برج العقرب من أكثر الابراج المروجة للإشاعات، فهم يستدرجون الاشخاص لكي يعرفوا أسرارهم ونقاط يضعفهم، ويبدئوا في نشر الاشاعات حول اعدائهم.برج الميزانمواليد برج الميزان يبدون لطيفين وبريئين للغاية ، لكن هذا مجرد سلوكهم الخارجي، فهم من أكثر الشخصيات التي تروج الاشاعات، بهدف الانتقام.برج الدلومواليد برج الدلو من الابراج التي تروج الاشاعات دون قصد، فهم لا يعطون فرصة للاخرين بأن يعطيهم المعلومات الكافية، لذلك فمواليد برج الدلو، لا يملكون معلومة كاملة بسبب تسرعهم.برج الجوزاءمواليد برج الجوزاء من الشخصيات ذو الشخصية المزدوجة، واصحاب برج الجوزاء من الاشخاص التي تستخدم ترويج الاشاعات للانتقام من أعدائه ، او بهدف الغيرة، او بهدف المصلحة الشخصية.