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أبراج مروجة للشائعات... من هي؟

Lebanon 24
28-11-2021 | 03:00
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أسوأ الشخصيات التي يمكن أن تتعامل معها على مدار حياتك هم الشخصيات المروجة للشائعات، فهم قادرون على إثارة الفتن، وهناك بعض الأبراج التي تصنف من أبرز الأبراج المروجة للشائعات وذلك بحسب موقع « تايمز أوف انديا».
 
برج القوس

مواليد برج القوس من اكثر الابراج القادرة على تجميع المعلومات الخاصة بالأشخاص، وهم من الاشخاص الذين يحبون ان يظهروا بأنهم يعلمون كل شئ عن اي شئ كما يقال، لذلك فمواليد برج القوس يروجون الاشاعات لكي يظهر للجميع بانه لدية المعلومات الذي ينتظرها فضول الاخرين منه.

برج العقرب


 مواليد برج العقرب من أكثر الابراج المروجة للإشاعات، فهم يستدرجون الاشخاص لكي يعرفوا أسرارهم ونقاط يضعفهم، ويبدئوا في نشر الاشاعات حول اعدائهم.

 برج الميزان

مواليد برج الميزان يبدون لطيفين وبريئين للغاية ، لكن هذا مجرد سلوكهم الخارجي، فهم من أكثر الشخصيات التي تروج الاشاعات، بهدف الانتقام.

برج الدلو

مواليد برج الدلو من الابراج التي تروج الاشاعات دون قصد، فهم لا يعطون فرصة للاخرين بأن يعطيهم المعلومات الكافية، لذلك فمواليد برج الدلو، لا يملكون معلومة كاملة بسبب تسرعهم.

برج الجوزاء

مواليد برج الجوزاء من الشخصيات ذو الشخصية المزدوجة، واصحاب برج الجوزاء من الاشخاص التي تستخدم ترويج الاشاعات للانتقام من أعدائه ، او بهدف الغيرة، او بهدف المصلحة الشخصية.
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