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ذعر في دولة عربية... أكياس دماء في الشارع!

Lebanon 24
28-11-2021 | 08:00
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أثارت كومة من الأكياس الملطخة بالدماء والممتلئة بالنفايات الطبية والملقاة في أحد شوارع مدينة دكرنس المصرية الذعر بين المارة.

فقد عثر المارة مساء الجمعة على كميات من النفايات الطبية، ومخلفات العمليات الجراحية وأكياس دماء ملقاة في شارع العروبة بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وفق ما وثقته كاميرا "العربية.نت".

في الأثناء، أزال عمال النظافة تلك المخلفات صباح اليوم السبت، وسط مخاوف من نقل عدوى أو مرض جراء تركها ملقاة في الشارع لفترة طويلة.
المصدر: العربية
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