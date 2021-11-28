ما سبب الشوق للحبيب السابق في الشتاء؟ باحثون يكشفون السر

عندما يحل فصل الشتاء، ويبدأ الناس في الجلوس لفترة طويلة في المنزل، وارتداء الملابس الثقيلة، واحتساء المشروبات الدافئة للشعور بالدفء وقد يشعر البعض بالحنين إلى ذكرياته القديمة خاصة المتعلقة بالحبيب السابق، وهذا يعود لأسباب مختلفة، حيث أشارت الدراسات إلى أن مستويات السيروتونين الفردية وهي الهرمونات التي تنظم الحالة المزاجية، تنخفض عندما يكون هناك انخفاض في ضوء الشمس، ويمكن أن يؤثر ذلك على جعل الإنسان يشعر بالقلق والوحدة والرغبة في الدخول بعلاقة حب، أو العودة للحبيب السابق، وفقاً لما ذكره موقع "theswaddle".ووجد الباحثون أن هناك علاقة مباشرة بين الشعور بالبرد ومشاهدة الأفلام الرومانسية، حيث يربط المشاهدون الرومانسية بالمشاعر الدافئة والهادئة، لتنشيط الدفء النفسي الذي ينتشر في الجسد، كما تعمل مصطلحات الشتاء مثل "حضن" على زيادة الشعور بالدفء والرومانسية.ويوجد سبب أخر للبحث عن الحبيب السابق أو الحب في الشتاء، وهو التعرض الكثير للضغوطات من العائلة والأصدقاء للزواج. فقالت كاثرين إم هرتلين، أستاذة علاج الأزواج والأسرة بجامعة نيفادا، لـ"بي بي سي فيوتشر"، هناك بعض الأشخاص الذين لا يريدون إنهاء علاقة في هذا الوقت من العام أيضًا، وأخرين يبقون في علاقات عاطفية سيئة خوفًا من العيش بمفردهم.ووجدت دراسة أجريت عام 2013 زيادة في عمليات البحث في التعارف عبر الإنترنت في تطبيقات المواعدة في أشهر الشتاء، ومن ناحية أخرى يحرص الكثير من الأشخاص بالحفاظ على علاقاتهم العاطفية في الشتاء.وقالت سالي بيكر، أخصائية علاج العلاقات في لندن، أن السبب الذي يجعل الناس قد يحيون العلاقات الرومانسية القديمة، هو تفاقم الشعور بالوحدة في فصل الشتاء، بعكس الشعور بالمرح وخوض المغامرات في فصل الصيف.