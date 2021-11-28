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منوعات
باعجوبة... هكذا نجت من الموت (فيديو)
Lebanon 24
28-11-2021
|
10:00
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نجت امرأة بريطانية من الموت بأعجوبة عندما سقطت شجرة ضخمة على بعد سنتيمترات قليلة منها، بينما كانت تدخن سيجارة.
ويظهر الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة، مديرة حانة في مدينة بريدغند في ويلز، لحظة سقوط الشجرة الضخمة على الحانة بفعل العاصفة "أورين" التي تضرب المملكة المتحدة حاليا.
وكانت شيريل باوند (55 عاما) في استراحة تتدخن فيها، فجر الأحد، عند سقيفة جانبية في الحانة مخصصة للمدخين، وبالتزامن مع ذلك هوت الشجارة مخلفة دمارا هائلا في المكان.
وأخذت باوند استراحة في السقيفة بينما كانت تضع اللمسات الأخيرة على تنظيف الحانة بعدما أقفلت الأبواب وغادر الزبائن المكان.
وفي اللحظات التي سبقت سقوط الشجرة، كانت الرياح تهب بقوة على المكان وظهر تأثيرها من خلال حركة أغطية الطاولات التي كانت مضمومة برابط حتى لا تطير.
وذكرت السيدة البريطانية أنه السيجارة أنقذت حياتها عندما وضعت في المكان المناسب والزمان المناسب.
وقالت في تصريحات لموقع " وليز أون لاين": "الحانة أُقفلت، وخرجت لتدخين سيجارة قبل الانتهاء من التنظيف".
وأضافت: "هذه السيجارة أنقذت حياتي".
(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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