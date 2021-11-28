الحمل

حاول أن تكون صاحب أخلاق عالية مع الزملاء، ولا تنفذ أعمالاً غير مضمونة النتائج

الثور

إذا كنت تواجه مشكلات وأزمات في مجالك المهني، فإنّ ذلك يفرض عليك مزيداً من الحذر للتخلص منها

الجوزاء

القمر الجديد في برج القوس يتحدث عن تغيير في الأفق يدل على نهاية مرحلة أو أمر ما مهم في حياتك يساعدك على تحقيق استقرار مهني

السرطان

القمر الجديد يف برج القوس يجعلك تتأكد من بعض الأمور وتطرح تساؤلات وتذهب للتحقق من بعض المعطيات

الأسد

تكون في الموقع الأقوى لكن لا تستغل هذا الأمر، لا تستطيع أن تحصل على كل شيء

العذراء

تأتيك النصائح من بعض الأشخاص الناضجين، فاصغ إليها وتعلّم من تجارب الأكبر منك سناً ولا تستهتر بما يقولونه لك

الميزان

القمر الجديد في برج القوس يدفعك إلى المغامرة، ويتحدث عن غراميات وأجواء عذبة وتترك انطباعاً جيداً لدى المحيط

العقرب

يشكل المثلث بين جوبيتير وساتورن طالعاً جيداً مع القمر الجديد في القوس، ما قد يعني ربحاً مادياً أو عملاً فريداً تخرج به

القوس

القمر الجديد في برجك يشير إلى مرحلة جديدة تعيشها، أو إلى دورة فلكية مميزة تعدك بالنجاح، وتتعزز قدراتك الفكرية وتهتم ببعض الدراسات

الجدي

تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حيناً، ثم تعيش تردداً قاتلاً أحياناً أخرى، المعنويات عالية هذا اليوم

الدلو

الحذر والاحتياط واجبان، وخصوصاً أنّ الأيّام المقبلة قد تكون قاسية وغير محسوبة النتائج وتحمل مفاجآت غير سارّة

الحوت

القمر الجديد في برج القوس يدعوك إلى التحفظ إزاء مبادرة يدفعك إليها بعضهم، وتشعر بالارتياح إلى بعض الجماعات التي تنتمي إليها