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بعد 43 عاماً بالسجن.. براءة و1.4 مليون دولار!

Lebanon 24
29-11-2021 | 08:00
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لا حديث في مواقع التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة إلا عن مبلغ مالي ضخم تم جمعه لرجل قضى 43 عاما خلف القضبان، قبل أن تتم تبرئته.
وحسب ما ذكر موقع "يو إس نيوز" الأميركي، فإنه تم جمع أكثر من 1.4 مليون دولار حتى مساء السبت لرجل قضى عشرات السنوات داخل السجن، قبل أن يلغي القاضي إدانته في جريمة قتل.

وأوضح المصدر أن حملة جمع التبرعات بدأت على الإنترنت لفائدة كيفن ستريكلاند، بعدما تبين أنه لن يحصل على تعويض من ولاية ميزوري، وسيحتاج إلى مساعدة من أجل نفقات المعيشة الأساسية.

وتسمح الولاية فقط بمنح تعويض لمن تمت تبرئتهم من خلال أدلة الحمض النووي، وهو ما لم يحدث في قضية ستريكلاند، البالغ من العمر 62 عاما.
وكان قاضي محكمة استئناف ميزوري، جيمس ويلش، أمر بالإفراج عن ستريكلاند، الثلاثاء، بعدما وجد أن الأدلة المعتمد عليها في إدانته "تم التراجع عنها أو دحضها".

وأثناء مغادرته السجن، قال كيفن إنه "يشكر الإله الذي أخذ بيدي خلال هذه المحنة لمدة 43 عاما".
 
المصدر: الحرة
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