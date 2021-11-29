بصور مؤثرة... أغرب حالات "لمّ الشمل" لأشخاص فقدوا أسرهم





امرأة تجد والدتها بعد 60 عامًا من الغياب

بقيت سيدة بريطانية لسنوات طويلة على اقتناع تام بأن والدتها توفيت، حتى استطاع أحد اقاربها العثور على والدتها على شبكات التواصل الاجتماعي، في قصة لم لشمل لفتت انتباه الكثيرين. وكانت كارين ميدهيرست (65 عامًا) اندهشت عندما تلقت رسالة من والدتها جويس البالغة من العمر 90 عامًا، والتي اتصلت بها عن طريق موقع فيس بوك بتوجيه من أحد أفراد الأسرة الآخرين وفقا لـ"سبوتنيك".



قالت كارين، والتي تعمل مديرة الطهاة في مأوى عجزة في جيلدفورد البريطانية: "لقد كان أمرا رائعا، نظرت إليها للتو وقلت: حسنًا، هذه أمي، وكان ذلك أمرًا لا يصدق".



وتم ترتيب مكالمة فيديو، وصفتها كارين بأنها "رائعة"، وقالت إن الأمر كان كما لو كنا معًا طوال حياتنا، حسبما أفاد موقع "Surrey Live "



تمت دعوة كارين لزيارة جويس في منزلها، وقالت: "إنها سيدة رائعة وكانت سعيدة للغاية لأننا وجدنا بعضنا بعضا أخيرًا، من الواضح أن عائلتي مسرورة تمامًا بهذا، وخصوصا بعد أن قيل لنا لسنوات وسنوات إنها وافتها المنية" بعد الاتصال بوالدتها، اكتشفت كارين أن لديها أيضًا أخ غير شقيق وأخت غير شقيقة.









فتاة تقابل والدتها بعد 20 عامًا بعد أن باعتها جدتها نصادف عشرات المرات يوميًا منشوراً أو أكثر يتناول قصة أحد المفقودين ويطلب من الآخرين مشاركتها لعلهم يكونوا سببًا في لم الشمل، البعض يتحمس وينشر القصة مصحوبة بدعواته أن يلتئم شمل الأسرة، والبعض ينشرها دون أمل كبير في أن يحدث هذا، بينما يتجاهلها آخرون مستبعدين إمكانية حدوث ذلك. إلا أن مواقع التواصل كان لها الفضل أكثر من مرة في لم شمل الأسر بعد غياب طويل وصل في بعض الأحيان لـ60 عامًا، وإليك أبرز هذه القصص:بقيت سيدة بريطانية لسنوات طويلة على اقتناع تام بأن والدتها توفيت، حتى استطاع أحد اقاربها العثور على والدتها على شبكات التواصل الاجتماعي، في قصة لم لشمل لفتت انتباه الكثيرين. وكانت كارين ميدهيرست (65 عامًا) اندهشت عندما تلقت رسالة من والدتها جويس البالغة من العمر 90 عامًا، والتي اتصلت بها عن طريق موقع فيس بوك بتوجيه من أحد أفراد الأسرة الآخرين وفقا لـ"سبوتنيك".قالت كارين، والتي تعمل مديرة الطهاة في مأوى عجزة في جيلدفورد البريطانية: "لقد كان أمرا رائعا، نظرت إليها للتو وقلت: حسنًا، هذه أمي، وكان ذلك أمرًا لا يصدق".وتم ترتيب مكالمة فيديو، وصفتها كارين بأنها "رائعة"، وقالت إن الأمر كان كما لو كنا معًا طوال حياتنا، حسبما أفاد موقع "Surrey Live "تمت دعوة كارين لزيارة جويس في منزلها، وقالت: "إنها سيدة رائعة وكانت سعيدة للغاية لأننا وجدنا بعضنا بعضا أخيرًا، من الواضح أن عائلتي مسرورة تمامًا بهذا، وخصوصا بعد أن قيل لنا لسنوات وسنوات إنها وافتها المنية" بعد الاتصال بوالدتها، اكتشفت كارين أن لديها أيضًا أخ غير شقيق وأخت غير شقيقة.





وتعود بداية القصة عندما ولدت آنا باولا عندما كانت والدتها تبلغ من العمر 13 عامًا فقط، واعتقدت العائلة أنها كانت ستواجه "إدانة اجتماعية" إذا احتفظوا بها، ولكن تم لم شمل آنا ووالدتها ديفورا سافيجويروا (62 عامًا) أخيرًا في موطنهما الأرجنتين بعد ما يقرب من خمسة عقود من الانفصال.



وتفاجأت آنا باولا عندما اكتشفت أنها كانت على بعد 20 شارعًا من عائلتها البيولوجية، واكتشفت عندما كانت في الرابعة والعشرين من عمرها، أن والديها بالتبني اشترياها وهي طفلة، ومنذ ذلك الحين بدأت رحلة البحث عن أسرتها الحقيقية، وفق صحيفة ذا صن البريطانية.







أب بحث عن ابنه مسافة 310 آلاف ميل حتى عثر عليه في واقعة أخرى، شاء القدر أن يجمع امرأة أرجنتينية تدعي آنا باولا تولوسا (48 عامًا) مع والدتها المفقودة بعد أن افترقا عن بعضهما البعض لمدة 20 عامًا منذ فترة طويلة، بعد أن باعتها جدتها عندما كانت طفلة لتفادي جلب العار إلى الأسرة.وتعود بداية القصة عندما ولدت آنا باولا عندما كانت والدتها تبلغ من العمر 13 عامًا فقط، واعتقدت العائلة أنها كانت ستواجه "إدانة اجتماعية" إذا احتفظوا بها، ولكن تم لم شمل آنا ووالدتها ديفورا سافيجويروا (62 عامًا) أخيرًا في موطنهما الأرجنتين بعد ما يقرب من خمسة عقود من الانفصال.وتفاجأت آنا باولا عندما اكتشفت أنها كانت على بعد 20 شارعًا من عائلتها البيولوجية، واكتشفت عندما كانت في الرابعة والعشرين من عمرها، أن والديها بالتبني اشترياها وهي طفلة، ومنذ ذلك الحين بدأت رحلة البحث عن أسرتها الحقيقية، وفق صحيفة ذا صن البريطانية.



في لحظة إنسانية مؤثرة وبعد فترة طويلة من الفراق، تم أخيرًا "لم شمل" أسرة مع ابنها المفقود منذ 24 عامًا، الذي فقدوه عندما كان طفلًا صغيرًا في الثانية من عمره، وذلك عام 1997، إثر اختطافه على يد مهربين من أمام منزله فى مقاطعة Shandong الصينية.



وسافر قوه جانج تانج، والد الطفل المختطف، والبالغ من العمر 51 عامًا، مسافة 310 آلاف ميل حول الصين على مدار العقدين الماضيين في محاولة للعثور على ابنه المفقود، وكان الخاطفون المزعومون قد خططوا لخطف الطفل بقصد بيعه مقابل المال، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



لكن قامت الشرطة أخيرًا بتعقبه باستخدام اختبار الحمض النووى، وتم "لم شمل" الأسرة، في مشاهد عاطفية، وجاءت هذه النهاية السعيدة بعدما سافر والد الطفل إلى أكثر من 20 مقاطعة في جميع أنحاء الصين على دراجة نارية للتحقق من بلاغات العثور على أطفال آخرين على مدار الـ24 عامًا الماضية، أملًا فى إيجاد ابنه، وأثناء عملية البحث المكثفة تعرض الرجل لكسور في العظام إثر حوادث عديدة، وحتى أنه واجه لصوص الطرق السريعة.