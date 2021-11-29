السقوط والمطاردة والطيران.. تفسير أشهر 5 أحلام مزعجة بحسب علم النفس

يرى الإنسان فى منامه أحلاما قد تكون انعكاسا لأحاسيسه التي شعر بها خلال يومه، أو بخلاف مع شخص ما، أو مشكلة يمر بها خلال هذه الفترة، أو بعض الأشياء التي يخشى حدوثها على أرض الواقع، وقد يأتي كل ذلك على هيئة رموز سواء كان الحلم بحيوان أو منزل قديم وغيرها من الرموز.

وقد أشارت الدكتورة كارمن هارا، المؤلفة الأميركية لكتاب "الالتزام" إلى أن العقل الباطن يحاول إخبارنا خلال كوابيسنا عن احتياجاتنا ومخاوفنا ورغباتنا أيضاً، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.وأشارت الطبيبة النفسية إلى تفسير بعض رموز الأحلام الشائعة، وهي:المطاردة في الحلمالأحلام التي تنطوي على مطاردة من شخص أو حيوان أو شخصية مخيفة تشير إلى شكل من أشكال القلق أو الخوف في عالم اليقظة، حيث قالت كارمن: "إذا كنت تحلم بأنك مطارد، فهذا معناه أنك تتجنب بعض المشاكل في حياتك ولا تريد مواجهتها".الخيانة في الحلمقد يحلم البعض بخيانة أحد الأشخاص لهم، وهذا الحلم يشير إلى عدم الشعور بالأمان الداخلي والثقة بشريك حياتك في حالة الحلم بالتعرض للخيانة الزوجية.وفي بعض الحالات تعتبر رؤية خيانة الحبيب في المنام بمثابة علامة حمراء قد ينكرها الشخص في الواقع ولا يريد تصديقها.الموت فى الحلميعكس حلم الموت نهاية مجازية أو بداية لبعض جوانب الحياة، حيث تقول كارمن: "الحلم بموتك يدل على أنك تمر بتطور ذاتي وتحول كبير، وأن جزء منك قد مات لينجب شيئًا جديدًا".وحال الحلم بشخص متوفى، فربما تحاول روحه نقل رسالة مهمة للنائم، أو ربما يحاول النائم التصالح مع وفاته، ويمكن أن تساعد مثل هذه الأحلام في التغلب على فقدان أحد أفراد الأسرة.السقوط فى الحلمالحلم بالسقوط من مبنى أو طائرة أو أي شىء مرتفع يدل على عدم قدرة الإنسان على حل مشاكله أو شعوره بعدم الأمان، أو اتخاذ قرارات سيئة أو السير في الاتجاه الخاطئ، ووفقًا لعلم النفس الفرويدي، إذا وقع الإنسان في حلم، فقد يعني أنه على وشك الاستسلام للإغراءات.الطيران في الحلمالطيران في الحلم، يعنى التحرر من شيء مرهق وقمعي، حيث يرمز الطيران إلى أنه لا يوجد شيء مستحيل، وحال الحلم بالخوف أثناء الطيران، يعني ذلك الخوف من التحديات التي يواجهها الإنسان فى الحلم.