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زوجوه... فانتحر طعنا بالسكين بعد ساعات من الزفاف!

Lebanon 24
29-11-2021 | 06:28
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توفي شاب مصري (36 عاما) نتيجة انتحاره بعد ساعات قليلة من انتهاء مراسم زفافه.

وملأت قصة الشاب الحزينة الصحف المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي. وتحدثت عن معاناة الشاب من أزمة نفسية حادة دفعته ليقتل نفسه طعنا بسكين، عقب انتهاء مراسم حفل زفافه.

ويقول أهالي الشاب، إنه عقب انتهاء مراسم زفافه ودخوله غرفته استأذن زوجته وخرج وعقب غيابه لوقت طويل لحقت به الزوجة، فعثرت عليه غارقا في دمائه بعدما طعن نفسه بالسكين، فاستغاثت بأهله، إلا أنه توفي نتيجة إصابته.

بحسب والمعلومات، فإن شرطة النجدة عثرت على شاب غارقا في دمائه وبه آثار طعنة نافذة في منطقة البطن، داخل منزله بقرية في محافظة الجيزة.

وبسؤال الزوجة قالت إنه "عانى من أزمة نفسية حادة عقب انتهاء مراسم زفافهما، ودخل إلى المطبخ وأحضر سكينا وأقدم على إنهاء حياته".

ونفت العروس وجود شبهة جنائية في الواقعة، الأمر الذي أكده تقرير طبي. وأشارت المعلومات إلى أنه تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت والدة الشاب أنه "كان يعاني من حالة نفسية، وكانت تظن أن زواجه سوف يحسن حالته".
المصدر: العربية
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