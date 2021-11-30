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هذه الأبراج "حشرية" وتتدخل بخصوصيات غيرها.. تجنبوها!

Lebanon 24
30-11-2021 | 00:30
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بعض الأبراج يمتلكون سمات الشخصية المزعجة والمؤذية تماماً التي تدفع الآخرين إلى الجنون. ويُخيّل لهم أحياناً بأنهم لا يملكون ما يوفر لهم التسلية في حياتهم، سوى التدخل ومعرفة خصوصيات الآخرين ومناقشتها وحتى ربما نشر تلك المعلومات الخاصة بالآخرين.

 

اكتشفوا صفات الأبراج التي تعاني من حشرية زائدة تجعلها تتدخل في شؤون غيرها.

 

برج الجوزاء

حشرية مولود الجوزاء لا تنحصر فقط بشؤون الآخرين فهو حشري بالفطري ويريد معرفة كل شيء، وحشريته هذه تتزايد عندما تتعلق بمن يعرفهم وذلك لانه يجد الطبيعة البشرية مثيرة جداً للإهتمام. يريد معرفة كل شيء عن كل الأشخاص الذين يعرفهم. وفي حال تمنع أي شخص عن كشف شؤونه الخاصة، فإنّ الجوزاء يملك طرقه الخاصة التي تجعله يعرف الأمور التي يريد معرفتها.

 

برج العذراء

يعرف العذراء أي أسئلة عليه طرحها وعلى من، فالأمر بالنسبة اليه يتجاوز الحشرية، فهو يحتاج لمعرفة الخفايا كي يعرف ما إن كان هذا الشخص أو ذاك يمكن الإعتماد عليه أم لا أو إن كان يستحق الثقة ام لا يستحقها. يُعتبر معرفة كل ما يحتاج لمعرفته العذراء عن الاخرين هو نوع من التحضير المسبق لكل ما هو قادم. البرج هذا في الواقع في حال كان زميل عمل، فهو يعرف الكثير من الامور عنكم، وفي حال كان جار فالأمر سيان وحتى إن كان صديقاً فهو بالتأكيد يعرف أكثر مما قمتم بكشفه له.

 

برج الميزان

يُحب مولود الميزان الثرثرة بشكل عام فالأمر تسلية غير مضرة بالنسبة إليه. ويحتاج لمعرفة من قال هذا ومن قام بذلك كما يجد متعة في معرفة أسرار وخفايا الآخرين. ولكن الميزان غير مؤذٍ بشكل عام فهو لن يقوم يوماً بإستخدام المعلومات التي يعرفها عن الآخرين ضدهم، فهو يريد معرفة كل شيء لا أكثر كما أنّ إكتشاف الخفايا من الممارسات المسلية بالنسبة له. فالأمر أشبه بلغز يجب حله.. وعليه يلجأ الى كل الوسائل المتاحة سواء مواقع تواصل إجتماعية أو محادثات أو معلومات يستقيها من هنا وهناك من أجل القراءة بين السطور وإكتشاف الأسرار والخفايا.

 

برج العقرب

العقرب ذكي للغاية وعليه هو يبتكر الكثير من المقاربات التي تمكنه من معرفة ما الذي يحتاج لمعرفته عن الآخرين. بالنسبة لبرج غامض لا يريد لأي شخص أن يعرف شؤونه الخاصة لذا يُعتبر تدخله في شؤون الاخرين تناقض غريب. ولكن المشكلة مع العقرب هو أنه برج إنتقامي وبالتالي أي معلومات سرية يكتشفها تتحول لأن تكون أشبه بسلاح بيده سيستخدمه في الوقت المناسب. وحتى في حال تمت مواجهة العقرب وإبلاغه بأنه يتدخل فيما لا يعنيه فهو لن ينكر الأمر ولكنه في الوقت عينه لا يتوقف عن ذلك أيضاً.

 

برج الدلو

لا يجد الدلو أي حرج في خرق خصوصية أي شخص كان.. فالأمر بالنسبة إليه طبيعي ومنطقي في حال كان البرج هذا يريد معرفة معلومات إضافية عن شخص اخر. يمكنه أن يكون متعجرفاً أحياناً وعليه هو لا يصنف حشريته وتدخله في شؤون الآخرين على أنها كذلك فعلاً بل يعتبرها من الأمور التي يحق له معرفتها. البرج هذا على قناعة تامة بأنه حين يمكنه رؤية الصورة كاملة ولاحقاً كل التفاصيل فهو يمكنه أن يقدم الحلول للمشكلة. ولكن المشكلة هي أن احداً لم يطلب من الدلو الخروج بحل أو تقديمه.

المصدر: الجميلة
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