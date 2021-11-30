زيادات منتظمة على راتبك وإجازة يوم عيد ميلادك... أهم 10 شروط للوظيفة المثالية

يختلف مفهوم الوظيفة المثالية من شخص لآخر، فقد يرى البعض أن أفضل وظيفة هي التي تحصل فيها على راتب شهري كبير، ويرى الآخر أن العمل في ساعات أقل أو توزيع وجبات طعام خلال اليوم وغيرها من التعريف الذي يضعه البعض لمعنى الوظيفة المثالية.

لكن أشارت دراسة قامت على استطلاع رأي شمل 2000 عامل بريطاني إلى بعض المواصفات التي تجعل الوظيفة مثالية منها العمل لمدة 26 ساعة في الأسبوع، والحصول على راتب 44 ألف جنيه إسترليني والحصول على عطلة عيد الميلاد.

ومن المواصفات الأخرى للوظيفة المثالية هى استغراق 17 دقيقة في التنقل من المنزل للعمل، وزيادات في الأجور، ومشروبات ساخنة مجانية، وأن تطل نافذة المكتب على منظر طبيعى جميل، وزملاء ودودون وموقع جيد و 29 يومًا من العطلة في السنة.