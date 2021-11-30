زيادات منتظمة على راتبك وإجازة يوم عيد ميلادك... أهم 10 شروط للوظيفة المثالية

يختلف مفهوم الوظيفة المثالية من شخص لآخر، فقد يرى البعض أن أفضل وظيفة هي التي تحصل فيها على راتب شهري كبير، ويرى الآخر أن العمل في ساعات أقل أو توزيع وجبات طعام خلال اليوم وغيرها من التعريف الذي يضعه البعض لمعنى الوظيفة المثالية.
لكن أشارت دراسة قامت على استطلاع رأي شمل 2000 عامل بريطاني إلى بعض المواصفات التي تجعل الوظيفة مثالية منها العمل لمدة 26 ساعة في الأسبوع، والحصول على راتب 44 ألف جنيه إسترليني والحصول على عطلة عيد الميلاد.
ومن المواصفات الأخرى للوظيفة المثالية هى استغراق 17 دقيقة في التنقل من المنزل للعمل، وزيادات في الأجور، ومشروبات ساخنة مجانية، وأن تطل نافذة المكتب على منظر طبيعى جميل، وزملاء ودودون وموقع جيد و 29 يومًا من العطلة في السنة.
وأجرى الاستطلاع من قبل" Raja Workplace"، المتخصصة فى بيع المعدات المكتبية وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
وقال الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أيضًا إنهم يرغبون في مكان عمل أنيق ونظيف، حيث قال 71٪ منهم أن كيفية تنظيم مكاتبهم تؤثر على إنتاجيتهم.
أهم 10 صفات للوظيفة المثالية
-زيادات رواتب منتظمة.
-معاش ممتاز.
-مكافآت للعمل .
-حصول الموظف على يوم إجازة ليحتفل بعيد ميلاده.
-التأمين الصحي الجيد وتأمين رعاية الأسنان.
-فرص التعلم .التدريب الجيد.
-شاي / قهوة مجانًا.
-فرص للتقدم.
-فرص التدريب.
-ارتداء ملابس غير رسمية.
مواصفات المدير المناسب
ووفقًا لاستطلاع الرأي، فإن المدير المثالي هو شخص داعم، ويعامل جميع أعضاء الفريق على قدم المساواة، ويظهر اهتمامًا بهم، كما يكون على دراية بما يفعلونه.