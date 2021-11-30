مواليد هذه الأبراج لا يستحقون صداقتكم ولا ثقتكم!

ان الصديق الجيد هو الشخص الذي سيكون هناك من أجلك في الأوقات الجيدة والسيئة، ويرشدك ويدعمك. وعلى الرغم من وجود بعض الصداقات التي تدوم مدى الحياة، إلا أن بعضها ينهار بعد فترة.

تعرف إلى صفات الأبراج التي لا تعرف ما هي الصداقة والتي لا تستحق ثقتك.

مواليد 6 ابراج لا تعرف ما معنى الصداقة

برج الثور

المشكلة الأكبر مع الثور لا يمكنه أن يفي بوعوده فهو يعاني من تردد أزلي وبالتالي أي وعود يطلقها لا يتم الإيفاء بها.. بغض النظر عن العواقب. وأحياناً قد يقوم الثور بالطعن بالظهر في حال كان على قناعة بان ما يقوم به لمصلحته. ولا يسمح لاي صديق من الأصدقاء بالحصول على لحظة آمان واحدة، لانه يجعل الاخرين في حالة من التأهب الدائمة وذلك لانه لا سبيل لمعرفة ما الذي سيقدم عليه.

برج السرطان

السرطان ظاهرياً هو الصديق المثالي فهو ورغم كونه حساس للغاية لكنه أبعد ما يكون عن ذلك مع الأصدقاء. يُصادق السرطان عادةً الاخرين لغاية في نفسه. فهو وبشكل دائم يصادق الآخرين من أجل مكسب من نوع ما، مادي أو معنوي. ما لم يكن السرطان يحصل على بدل عن خدماته في الصداقة فهو لن يبقى لوقت طويل.

برج العذراء

يملك العذراء مجموعة خرافية من المعايير الخيالية للأصدقاء، وهو عادة يخضعهم لمجموعة من الإختبارات من أجل تحديد ما إن كانوا يستحقون صداقته أم لا يستحقونها. العذراء وحين يجد بأنّ الأمور باتت مملة أو أنّ هناك بعض الأمور التي لا تعجبه في العلاقة فحينها يقرر بأنه حان الوقت للتخلي والمضي قدماً. الأمر بهذه البساطة بالنسبة إليه فهو لا يتردد قبل إنهاء صداقة مستمرة منذ مدة زمنية طويلة، والأسوأ من هذا كله هو أنه لا يتأثر كثيراً بإنتهاء الصداقة.

برج العقرب

يهرب العقرب من الصداقات بسرعة البرق حين تتحول العلاقات إلى ما هو جدي وبالتالي المطلوب منه توفير الدعم المعنوي والنفسي أو الوقوف الى جانب الاخرين. العقرب هو ذلك الصديق الذي يتواجد دائماً حين لا تحتاجون اليه ولكن حين تحتاجون اليه فهو سيختفي عن الأنظار بشكل كلي. ويفضل أن تبقى العلاقات سطحية حيث لا إلتزام ولا واجبات تجاه الاخرين.

برج الجدي

الجدي بشكل عام لا يريد ما يربطه بآخر أو بمكان معين سواء كان الأمر يتعلق بعلاقات الحب أو بالصداقات، وعليه هو مستعد لعلاقات سطحية وعابرة ومؤقتة ولكنه غير مستعد على الإطلاق للتورط في صداقات طويلة الأمد. الجدي، نظرياً، يحب فكرة الصداقة، ولكن حين يختبرها ويجد بأنها تأتي مع مجموعة من الإلتزامات والمسؤوليات، فهو يتراجع ويبتعد.

برج الدلو

لا يدعي الدلو الإخلاص ثم يطعن بالظهر، بل يقوم ومنذ البداية بتحديد الخطوط العريضة لهذه الصداقة. الدلو في عقله يعيش في عالم وردي فيه الكثير من الأصدقاء الذي يشبهونه والذي يتعاملون معه كما يريدهم أن يتعاملوا معه بالضبط. ولكن على أرض الواقع الصورة مغايرة كلياً وذلك لان الدلو يجد صعوبة في التواصل مع الاخرين أو التعبير عن مشاعره أو حتى الإلتزام بكل ما تتطلبه الصداقات.