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منوعات
سرٌ عن "الفشار" يُكشف للمرة الأولى.. ما هو؟
Lebanon 24
30-11-2021
|
07:45
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من منّا لا يحب تناول الفشار، خصوصاً أثناء مشاهدة فيلم أو متابعة برنامج تلفزيوني مع العائلة أو الأصدقاء، لكن يبدو أن لهذا الطعام فائدة أخرى لم تكن في الحسبان على الإطلاق
ووجدت دراسة حديثة أن العزل المصنوع من حبيبات الفشار أقل تكلفة وأكثر استدامة وصديقة للبيئة أكثر من أنواع العزل التقليدية المصنوعة من البلاستيك أو الألياف المعدنية القائمة على البترول.
وتبين ذلك بعد أن نجح فريق بحثي في كلية علوم الغابات وبيئة الغابات في جامعة غوتنغن الألمانية، مؤخراً في إنتاج ألواح عازلة مصنوعة من حبيبات الفشار، والتي تتمتع بخصائص عزل حراري ممتازة وحماية كبيرة من الحرائق.
فعلى عكس المنتجات البترولية التقليدية، فإن هذه المادة نباتية، وصديقة للبيئة، ولها خصائص مقاومة للماء، وفق ما نشر موقع "Earth.com".
تكلفة منخفضة
وفي السياق، أوضح رئيس المجموعة البحثية البروفيسور علي رضا خرازيبور، أن "هذه العملية الجديدة تتيح إنتاج ألواح عازلة بتكلفة منخفضة وعلى نطاق صناعي خاصة في مجال العزل في البناء".
ووقعت جامعة غوتنغن مؤخراً اتفاقية مع مجموعة "Bachl"، وهي شركة ألمانية لمواد البناء، من أجل البدء في تسويق هذا المنتج الجديد والمبتكر.
يشار إلى أن مادة العزل يجب أن تحتوي على عزل حراري جيد وحماية من الحرائق، كما يجب أن يكون من السهل إعادة تدويرها.
في المقابل، فإن مواد العزل التقليدية التي تهيمن حالياً على السوق لها تأثير سلبي كبير على البيئة، حيث تولد ما يقرب من 10 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية كل عام.
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