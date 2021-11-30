منوعات

عامل في مدرسة... استدرج طفلة إلى الحمام واعتدى عليها جنسيّاً!

Lebanon 24
30-11-2021 | 08:36
A-
A+
Doc-P-891965-637738842976722094.jpg
Doc-P-891965-637738842976722094.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدمت أم مصرية لطفلة عمرها 4 سنوات ببلاغ ضد متهم يدعى "محمد" (50 عاما) وقالت إنه استغل صغر سن ابنتها وكان يستدرجها إلى حمام المدرسة،  التي كان يعمل فيها ويعتدي عليها جنسياً.

وعلى إثر البلاغ، ألقت الشرطة القبض عليه وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمه التحقيقات 15 يوما.

وقالت صحف مصرية إن التحقيقات كشفت أيضا أنه اعتدى أيضا على 3 أطفال آخرين.

وبدأت الواقعة عندما اكتشفت الأم وجود "التهابات" بجسد الطفلة فور عودتها من الحضانة الملحقة بالمدرسة في منطقة المعادي بالقاهرة.

وعندما سألت ابنتها عن السبب، قالت: "عمو وأنا في الحمام غسلني ووجعني جدا" فارتابت في الأمر وذهبت للمدرسة، لتتكشف الحقيقة، وتقدمت ببلاغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة، وتم القبض على المتهم".
 
وأوضحت الأم أن المتّهم هو عامل المصعد في المدرسة، وكان يجلس طوال الوقت أمام حمام الأطفال، لافتة إلى أن إدارة المدرسة أبلغتها بعد ذلك بالتحقيق في الأمر وأنها فصلت الشخص المذكور عن العمل.

وأفادت بأن ابنتها تعرفت على المتهم في النيابة، وأبلغتها بما جرى لها.
 
وورد في التقرير الطبي المبدئي المرافق للطفلة أن العامل تحرش بها منذ أكثر من شهر مستغلا صغر سنها وكان يستدرجها إلى الحمام ويعتدي عليها.


المصدر: الحرة
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:00 | 2021-11-30
08:00 | 2021-11-30
07:45 | 2021-11-30
05:00 | 2021-11-30
04:52 | 2021-11-30
02:00 | 2021-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website