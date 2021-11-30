عامل في مدرسة... استدرج طفلة إلى الحمام واعتدى عليها جنسيّاً!





وعلى إثر البلاغ، ألقت الشرطة القبض عليه وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمه التحقيقات 15 يوما.



وقالت صحف مصرية إن التحقيقات كشفت أيضا أنه اعتدى أيضا على 3 أطفال آخرين.



وبدأت الواقعة عندما اكتشفت الأم وجود "التهابات" بجسد الطفلة فور عودتها من الحضانة الملحقة بالمدرسة في منطقة المعادي بالقاهرة.



وعندما سألت ابنتها عن السبب، قالت: "عمو وأنا في الحمام غسلني ووجعني جدا" فارتابت في الأمر وذهبت للمدرسة، لتتكشف الحقيقة، وتقدمت ببلاغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة، وتم القبض على المتهم". تقدمت أم مصرية لطفلة عمرها 4 سنوات ببلاغ ضد متهم يدعى "محمد" (50 عاما) وقالت إنه استغل صغر سن ابنتها وكان يستدرجها إلى حمام المدرسة، التي كان يعمل فيها ويعتدي عليها جنسياً.وعلى إثر البلاغ، ألقت الشرطة القبض عليه وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمه التحقيقات 15 يوما.وقالت صحف مصرية إن التحقيقات كشفت أيضا أنه اعتدى أيضا على 3 أطفال آخرين.وبدأت الواقعة عندما اكتشفت الأم وجود "التهابات" بجسد الطفلة فور عودتها من الحضانة الملحقة بالمدرسة في منطقة المعادي بالقاهرة.وعندما سألت ابنتها عن السبب، قالت: "عمو وأنا في الحمام غسلني ووجعني جدا" فارتابت في الأمر وذهبت للمدرسة، لتتكشف الحقيقة، وتقدمت ببلاغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة، وتم القبض على المتهم".





وأفادت بأن ابنتها تعرفت على المتهم في النيابة، وأبلغتها بما جرى لها. وأوضحت الأم أن المتّهم هو عامل المصعد في المدرسة، وكان يجلس طوال الوقت أمام حمام الأطفال، لافتة إلى أن إدارة المدرسة أبلغتها بعد ذلك بالتحقيق في الأمر وأنها فصلت الشخص المذكور عن العمل.وأفادت بأن ابنتها تعرفت على المتهم في النيابة، وأبلغتها بما جرى لها.

وورد في التقرير الطبي المبدئي المرافق للطفلة أن العامل تحرش بها منذ أكثر من شهر مستغلا صغر سنها وكان يستدرجها إلى الحمام ويعتدي عليها.





