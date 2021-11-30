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اكتشاف جثتي شخصين توفيا بكورونا بعد 15 شهرًا من وفاتهما!

Lebanon 24
30-11-2021 | 16:00
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أعلنت السلطات الهندية العثور على جثتين متحللتين لاثنين من مرضى كوفيد -19 في مشرحة بعد أكثر من 15 شهرًا من وفاتهما.

وقال مسؤولو الشرطة والمستشفى إنه تم الكشف عن هذا الحادث المروع في نهاية هذا الأسبوع خلال عملية تنظيف مجدولة في مشرحة مستشفى ESIC Rajajinagar في بنغالورو، عندما صادف الموظفون الجثث المنسية في الثلاجة.

وقال مسؤولو المستشفى إن الجثث كانت ملفوفة في أكياس مختومة تشير إلى أنهم ضحايا كوفيد، وأنهم ما زالوا يحملون بطاقات تعريف، والجثة الأولى لامرأة تبلغ من العمر 40 عاما ورجل يبلغ من العمر 67 عامًا.

وتوفي كلاهما خلال الموجة الأولى من الوباء في 2 تموز 2020، بعد ثلاثة أيام من دخولهما المستشفى الذي تديره شركة التأمين الحكومية للموظفين (ESIC)، وهي هيئة حكومية.

وقال مسؤول في الشرطة إن المشرحة التي عثر فيها على الجثث أغلقت في كانون الأول 2020 ولدى المستشفى مشرحة أخرى الآن، مشيرًا إلى أن رائحة كريهة كانت تنبعث من بعض الثلاجات عندما قرر الموظفون فتحها ووجدوا جثتين بداخلها".

وأضاف: "اتصلنا بالعائلات للحضور للتعرف على الجثث وأرسلناها للتشريح، وأعيدت الجثث التي كانت ملفوفة في أكياس إلى العائلات لأداء الطقوس الأخيرة".
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