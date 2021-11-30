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برجك اليوم

Lebanon 24
30-11-2021 | 23:00
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الحمل
يحاول أحد الزملاء أن يوقعك في مؤامرة خطيرة، إحذر وانتبه قبل فوات الأوان
الثور
يشير هذا اليوم إلى بعض الفرص المهنية الآتية إليك عبر بعض العلاقات والصداقات
الجوزاء
تتمتع بالنشاط والثقة الكافيين لإكمال مهامك بامتياز والانطلاق في مشاريع جديدة
السرطان
أعد النظر في طريقة تعاطيك مع الزملاء في العمل، قد تقع في مأزق مع احدهم إذا لم تتصرف فوراً، لكنّ الأمور سرعان ما تُحَلّ
الأسد
لا تتسرّع في خوض مغامرة مهنية قبل أن تتأكد من دقة معلوماتك ومن النتائج المتوخاة لئلا تتحمل عاقبة الأمور وحدك
العذراء
كن هادئاً وصبوراً لتصل في النهاية إلى ما تصبو إليه ولا تستبق الأمور، وادرس خطواتك جيداً وتمهل في اتخاذ القرارات الحاسمة
الميزان
تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت والطاقة والمجهود
العقرب
لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن، فالقضية أصبحت معروفة وتحتاج إلى حل جذري
القوس
يحالفك الحظ في الايام الأولى من الشهر وتحقق مشروعاً كبيراً منتظر ولو انك كنت تميل إلى العمل خلف الستار
الجدي
يشكل مارس في برج الدلو مثلثاً جيداً مع جوبيتير في الميزان، ما يجلب لك صداقات جيدة، ويجعلك مطلاً على بعض الفرص المناسبة
الدلو
أمامك فرص مهنية جديدة غير معلنة، وتحتاج في هذا الوقت إلى التسامح والصبر والتروي والابتعاد عن البدء بجديد
الحوت
لا تدع المشاكل تؤثر في أدائك في العمل، عليك أن تتجاوزها بكل هدوء وروية، وأن تضع خططاً واضحة لتحركاتك المستقبلية
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