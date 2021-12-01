200 ألف دولار مقابل بيع وجهك للأبد.. هل توافق؟ (صورة)





الشركة ستعمل بعد شرائها لحقوق وجهه، على الاستعانة بها في أجهزة الروبوتات الخاصة بالشركة، والتي ستعمل في الفنادق، والمولات التجارية، والمطارات بحلول عام 2023





يقع مقر شركة Promobot في نيويورك ومعروفة بصناعة روبوتات لديها ملامح قريبة من ملامح البشر.



وبالفعل يتم استخدام الروبوتات في 43 دولة حول العالم، وتعمل الروباتات كإداريين، ومروجين، ومرشدين. في فكرة جريئة، قد تبدو قصة لفيلم خيالي، أعلنت شركة Promobot المتخصصة في صناعة الروبوتات حاجتها إلى شخص شجاع تشتري حقوق ملامح وجهه.الشركة ستعمل بعد شرائها لحقوق وجهه، على الاستعانة بها في أجهزة الروبوتات الخاصة بالشركة، والتي ستعمل في الفنادق، والمولات التجارية، والمطارات بحلول عام 2023يقع مقر شركة Promobot في نيويورك ومعروفة بصناعة روبوتات لديها ملامح قريبة من ملامح البشر.وبالفعل يتم استخدام الروبوتات في 43 دولة حول العالم، وتعمل الروباتات كإداريين، ومروجين، ومرشدين.

وقالت الشركة إنها تطور نفسها في بعض التقنيات مثل التعرف على الوجه، والذكاء الاصطناعي ومجالات الروبوتات الأخرى.

وأوضحت أنه "منذ عام 2019 يتم توريد الروبوتات للأسواق، مضيفة: "عملاؤنا الجدد يرغبون في إطلاق مشاريع واسعة النطاق ولهذا نحتاج لتراخيص قانونية واستخدام وجوه جديدة".

وطلبت الشركة بعض الوجوه المألوفة والطيبة ليتم استخدامها في هذه المهمة ومتاح لجميع الفئات العمرية، مشيرة إلى أنه سيستخدم الروبوت في المطارات والمولات والمحلات في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط في عام 2023.