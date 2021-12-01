16
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
اصطفاف الكواكب فوق الأهرامات.. حقيقة أم فبركة؟
Lebanon 24
01-12-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتداول الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالعربية ولغات أخرى صورة تظهر أهرامات الجيزة الثلاثة في مصر ويصطف فوقها ثلاثة من كواكب المجموعة الشمسية.
وتظهر في الصورة أهرامات الجيزة خوفو وخفرع ومنقرع، وفوق كلّ واحد منها جِرم ساطع في السماء، بما يشكّل خطّاً مستقيماً.
وجاء في التعليقات المرفقة مع الصورة "اصطفاف عطارد والزّهرة وزحل مع الأهرامات". وأضافت التعليقات أن هذه الظاهرة المزعومة "تحدث مرّة كلّ 2373 سنة".
وبحسب خدمة تقصي الحقائق من وكالة فرانس برس، فإن هذه الصورة مصمّمة إلكترونيا وليست حقيقية، وبعض العناصر الظاهرة فيها مستحيلة من الناحية العلمية، بحسب علماء الفلك.
وحصدت الصورة التي ترشد محركات البحث على أنها منشورة بمدونة يوم 26نيسان لعام 2011، على آلاف التفاعلات في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقال ناشرها إنه صمّمها إلكترونياً معتمداً على صور منشورة على موقع متخصص بالصور الفلكيّة.
وأظهر البحث عن الصورة النسخة الأصلية منها وهي تخلو من الكواكب الثلاثة نشرتها مواقع معنية بالسياحة في العام 2008.
ومن الناحية العلمية، يمكن مشاهدة اصطفاف هذه الكواكب الثلاثة في السماء مرّة في السنة الواحدة، وليس مرّة واحدة كلّ 2373 سنة، مثلما ادّعت المنشورات المتداولة.
لكن عدداً من العناصر الظاهرة في الصورة ليست منطقيّة، بحسب علماء فضاء استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس.
وقال الأستاذ في الفيزياء الفلكيّة، خوان أنطونيو أفيليس، "الكواكب الثلاثة مصطفّة في الصورة على نحو لا يمكن أن يُرى في سماء الجيزة لدى النظر إلى اتجاه الشمال"، وهو الاتجاه التي التقطت صورة الأهرامات الثلاثة نحوه.
وأشار خوان أنطونيو أفيليس إلى عناصر أخرى تطعن في صحّة هذه الصورة، منها تساوي الوميض بين ما يُفترض أنه عطارد وما يُفترض أنه زحل، علماً أن هذا التساوي في وميض الكوكبين مستحيل. وخلص إلى القول "هذه الصورة غير منطقيّة".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
بُشرى سارة لموظفي الخاص والعام.. خلال أيام!
Lebanon 24
بُشرى سارة لموظفي الخاص والعام.. خلال أيام!
23:20 | 2021-11-30
30/11/2021 11:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نساء هذه الأبراج يفضلن الرجل الأصغر سناً.. هل أنتِ من بينهن؟
Lebanon 24
نساء هذه الأبراج يفضلن الرجل الأصغر سناً.. هل أنتِ من بينهن؟
23:30 | 2021-11-30
30/11/2021 11:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت وتغييرات.. إليكم توقعات ماغي فرح المهنية والعاطفية للشهر الأخير من السنة!
Lebanon 24
مفاجآت وتغييرات.. إليكم توقعات ماغي فرح المهنية والعاطفية للشهر الأخير من السنة!
03:43 | 2021-12-01
01/12/2021 03:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مرشح جدي للرئاسة بدأ تحضير أجواء معركته
Lebanon 24
مرشح جدي للرئاسة بدأ تحضير أجواء معركته
01:15 | 2021-12-01
01/12/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اتّخذ القرار بإعلان حظر التجول في لبنان؟
Lebanon 24
هل اتّخذ القرار بإعلان حظر التجول في لبنان؟
05:30 | 2021-12-01
01/12/2021 05:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2021-12-01
فيديوهات طهي الطعام الاكثر انتشارا عبر مواقع التواص الاجتماعي... ما هي الاسباب؟
12:23 | 2021-12-01
واقعة غريبة...دخل المستشفى مريضًا "فأوقفته الشرطة"
12:16 | 2021-12-01
عقاب قاس لدخلاء أزعجوا الأفيال أثناء موسم التزاوج (فيديو)
12:00 | 2021-12-01
هل سبق أن تساءلت يوما عن لون الحمار الوحشي؟... اليك بعض الحقائق
10:00 | 2021-12-01
أماكن غريبة وفريدة... اليكم التفاصيل
06:50 | 2021-12-01
أخذت أمواله فغضب... طعن زوجته حتى الموت ومن ثمّ اعترف بجريمته بأقل من 5 دقائق!
فيديو
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
Lebanon 24
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
11:00 | 2021-12-01
01/12/2021 22:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
Lebanon 24
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
03:00 | 2021-12-01
01/12/2021 22:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة هوجاء تضرب تركيا: قتيل و63 جريحاً.. شاهدوا الفيديو المروع
Lebanon 24
عاصفة هوجاء تضرب تركيا: قتيل و63 جريحاً.. شاهدوا الفيديو المروع
00:30 | 2021-12-01
01/12/2021 22:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact