مفاجآت وتغييرات.. إليكم توقعات ماغي فرح المهنية والعاطفية للشهر الأخير من السنة!

هو الشهر الأخير من السنة، ماذا يحمل كانون الأول 2021 للأبراج؟ وهل من أحداث ومفاجآت وتطورات وتغييرات جديدة؟

إليكم التوقعات التي سترافق الأبراج في شهر كانون الأول 2021، وفقاً للإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح.

برج الحمل

الخسوف الذي يتم في برج القوس مرافقاً لكوكب مركور يشير إلى بعض البلبلة في صفوف بعض الطلاب أو التلامذة أو في حياة بعض الأهل، ما يعني تغييراً في العمل أو في التوجه. وقد يعني أيضاً انفصالاً في العائلة أو تشويشاً على بعض العلاقات، لكن رغم هذه الأجواء المحيطة التي قد لا تعنيك مباشرة فإنك تعرف نجاحاً وسعادة في هذا الشهر الأخير من السنة. يبدو هذا الشهر جيداً لكل أنواع المشاريع الإنسانية أيضاً. تُنهي السنة مع راحة البال وبدون قلق يذكر. وتطل على سنة جديدة مليئة بالوعود والمفاجآت الحلوة.

مهنيا: إذا أردت النجاح هذا الشهر، فعليك أن تستجمع أفكارك ودراستها في هدوء ومحاولة التواصل مع أشخاص تثق بهم. وأن تُدون ملاحظاتك وتستعد لبعض الإنجازات بدون البدء في التنفيذ في النصف الأول من الشهر الذي يُعد مهماً للتخظيط والدراسة والتحضير خاصةً بين 1 و 13، ثم تُباشر إلى العمل الجدي وعرض الأفكار والبدء بالتنفيذ بين 14 وآخر الشهر.

برج الثور

تعدك الحياة العاطفية بالسعادة وببعض المفاجآت الحلوة والتي لم تتأملها في السابق، فكأنك تطل على علاقة مميزة بعيداً عن الأجواء الدقيقة التي عشتها سابقاً والشكوك التي ساورتك. يغازلك أحدهم أو إحداهنَّ فتحقق بعض الأحلام أو تتلقى هدية جميلة من السماء. لا شك أنّ الحب على موعد معك كما التواطؤ مع الشريك، فقد تدخل فترة من المتغيرات والإنقلابات والخيارات الجديدة والحركة الصاخبة مزوداً بطاقة مثلى وحيوية لا مثيل لها. تُمارس جاذبية هائلة ومهمة وتحول إحدى الرغبات إلى حقيقة. تخوض معبراً جديداً وتتخطى كل المشاكل السابقة.

مهنيا: لا شك أنك مررت بفترات دقيقة أرهقتك على مختلف الأصعدة وحملت هذه السنة متغيرات ومفاجآت ومطبات جعلتك تُعيد النظر في بعض القرارات أو تنسحب من بعض المشاريع أو الأمكنة وأبعدتك عن محيطك الإعتيادي أو عرضتك لبعض المشاكل الصحية. كذلك تحملت مسؤوليات كبيرة أو كنت بصدد البحث عن عمل ووجدت نفسك ضائعاً في بعض الأحيان. إبتداءً من تاريخ 14 يكف مارس عن معاكستك ويدخل ماركور إلى موقع مناسب لك أي في الجدي ليلتقي بفينوس الساكن في هذا البرج منذ بداية الشهر.

برج الجوزاء

يسود جو من الهدوء في مناخك العاطفي، وتتوصل إلى مصالحة بعد فترة من الخصام مع بعض الأحباء. قد تضع شروطاً لإستمرار علاقة أيضاً وقد تجد ما تبحث عنه إذا كنت وحيداً في النصف الثاني من الشهر. قد تذهب في رحلة أو تتواصل مع الحبيب عبر مواقع التواصل الإجتماعي. يحمل لك الأسبوع الثاني من الشهر هذا لقاء مهم للعازبين، ويُشكل منعطفاً أساسياً نحو حياة جديدة للكثيرين من مواليد الجوزاء.

مهنيا: تُنهي السنة على نغمة هادئة جداً بالإجمال، ولو أنّ النصف الأول قد يحمل بعض الإرباكات والتحذيرات الفلكية من غلط قد ترتكبه أو سهو أو فوضى قد تحيط بك وإغفال لبعض التفاصيل الأساسية والشعور بعدم السيطرة على الأوضاع. يُعاكسك الكسوف الحاصل بتاريخ 4 في مربع مع برجك في برج القوس المتزامن مع قمر جديد، وقد يُنذر ببعض الإشكالات ويُخربط بعض التعديلات. لكنه يشير أيضاً إلى لقائك بأشخاص مميزين وإلى تجربة تخوضها على الصعيد الشخصي

برج السرطان

تهتم جداً بوضعك العاطفي والشخصي وتبحث عن حبيب بمستوى أحلامك. تُبهر المحيط بحضورك وجاذبيتك وقد يكون التعبير عن عواطفك جيداً، إلا أنّ العلاقة الزوجية أو علاقتك بالشريك والحبيب تبرز كقضية أساسية في هذا الشهر. لا تستعجل قراراً ولا تذهب في علاقة لست متأكداً من كل جوانبها أو من مشاعرك الحقيقية معها، فالأفلاك تشير إلى الإستقرار لا إلى مغامرات تصبو إليها. إن تجنبك المواجهات وإثارة الخلافات أمر ضروري جداً الآن. قد تضع لك الأقدار حدوداً يجب أن لا تتخطاها وأن تبقى متحفظاً جداً أمام بعض النزاعات العائلية والزوجية. سر بهدوء ولا تتخطى حدودك وابحث عن الإعتدال في كل شيء فالإحتمالات كثيرة في هذا الشهر ومتنوعة، لكن النصيحة هي في عدم التطرف أو في التكتم حول شؤونك المهنية والعاطفية على السواء. إحذر من شخص يرتدي ثياب الصداقة وقد يورطك في مأزق مع الشريك أو يفضح لك سراً أو يحاول أن يولد الضغينة في محيطك الضيق. كن على استعداد لتقبل بعض الأخبار التي تفاجئك فتضطر إلى تغيير الإتجاهات أو التعديل في بعض القرارات.

مهنيا: يحثك الفلك على التصرف وإتخاذ القرارات والمباشرة في التنفيذ في النصف الأول من الشهر هذا. تكون في أفضل حالاتك وتبرهن عن قدرة لتجاوز كل العقبات وجرأة إستثنائية في المبادرة وإستغنام الفرص في الوقت المناسب. تُتاح أمامك بعض الغروض والإحتمالات الجيدة وتتصرف بطريقة منفتحة. تتجسد مشاريع كثيرة وتشعر بالأمان وتنجح في مجال التفاهمات والعلاقات العامة كما في مجال الترويج والإعلان والإعلام. تتحرك في كل الإتجاهات وقد تستفز الحظ قبل تاريخ 21.

برج الأسد

قد لا تكون الشؤون العاطفية من أولوياتك في الشهر هذا، خاصة وأن كوكب فينوس يراوح مكانه ويبدأ بالتراجع بتاريخ 19، ما قد يحتم عليك التأني في معالجتك للشؤون الشخصية أو الزوجية أو العائلية. قد يشاركك الحبيب أبحاثاً تتعلق بعروض مهنية تقدم إليك وتحتاج إلى دراسة. يشير الكسوف الحاصل إلى إعادة النظر بأفكار ومشاريع حاول الآخرون إحباطها. حاذر من بعض الخلافات التي قد تطرأ مع الحبيب في بداية الشهر. مع دخول كوكب مارس إلى برج القوس تستعيد الهدوء، وتصالح الحبيب. يفرح بعض مواليد الأسد في تغيير يحصل في حياتهم، ويقبلون على المواعيد الغرامية.

مهنيا: يُقال أنَّ الكرم هو افضل إستثمار وهكذا تستفيد من عطاءاتك السابقة ومن إغداقك للهدايا على البعض وإهتمامك بأفراد أو مؤسسات قدمت لها الكثير. تطل على شهر يحمل إليك في نصفه الأول ثمار جهود سابقة ويجعلك ملك البلاغة والحضور والأفكار المبدعة. وتتخذ مشاريعك حجماً كبيراً جداً. وتسجل إنتصارات وتتاح لك فرصة لإظهار مواهبك وكفاءاتك فتتخطى ما حصل معك في الشهر الماضي، وتنفرج الأسارير وترتفع المعنويات، على أثر بعض الأحداث والتطورات التي تخدم مصالحك

برج العذراء

تجعلك الكواكب مرهف الحس ومضطرب في بعض الأحيان، وتحتاج إلى من يُطيّب خاطرك ويطمئنك ويساندك في الأوقات الصعبة أو يرفع من معنوياتك. قد تتحول علاقة صداقة إلى حب متين أو تلتقي بمن تستطيع أن تتفاهم معه حول بعض المشاريع. تتضاعف أيضاً الإلتزامات مع الشريك الذي يحتاج إلى تطمينك ورعايتك، وهذا ما يجمعكما في هذا الشهر. قد يطرأ أمر مستغرب في حياة الحبيب وتعيش معه أزمة معينة أو وضعاً دقيقاً يقربكما أكثر ويحملكما سراً يجب أن لا تبوحا به.

مهنيا: تتركز الإهتمامات هذا الشهر على وضع عائلي يحتاج إلى إهتمام من قبلك، كما يدعوك إلى رص الصفوف من أجل التوصل إلى تفاهم وقرار يخص كل أفراد العائلة. يتم الكسوف في منزلك الرابع وهو منزل العائلة والحياة الشخصية. تهتم بأمر يخص أحد الوالدين أو أحد الأبناء أو بوضع صحي طارئ، أو تُعالج مشكلة تربوية إذا كنت تعمل في هذا المجال أو يحصل تغيير في مؤسسة إنسانية أو روحية إذا كنت تنتمي إليها. تحدث تصحيحات في مجال حسابي وتُواكب أحد المقربين بشأن أمر يطرأ على مجال العمل أو تغيير يفرض نفسه أو يختاره هو في هذا الوقت.

برج الميزان

لا شك أنك تصبو إلى الحرية والإستقلالية في حياتك الشخصية والمهنية. تكون العلاقات الإجتماعية أكثر دفئاً هذا الشهر من العلاقات العاطفية. هذا لا يعني أنك لا تُطل على مغامرات مشوقة ولقاءات عذبة، لكنك بحاجة إلى الوقت لكي تدرس أي جديد يدخل إلى حياتك، ولا تكون مستعجلاً لتقبل أي شيء. أصبحت تميل أكثر إلى التعمق بأي إرتباط حليف. تحتاج إلى الحوار والتفاهم والتعمق والتقارب والود. قد تطرأ أحداث غير كلاسيكية أو غير إعتيادية ترى في بعضها فرصاً مهمة لك إذا كنت عازباً، لكنك تميل أكثر إلى الإنتظار والتردد وتحتاج إلى روابط عميقة لا إلى مغامرات عابرة. يكون النصف الثاني من الشهر أفضل من نصفه الأول على الصعيد الشخصي، حيث قد تواجه في الأسبوعين الأولين بعض الخلافات والمناوشات وسوء التفاهم، ما يفرض عليك بعض الهدوء ومحاولة تفهم الآخر بدون تضخيم المشاكل.

مهنيا: ما زال الوضع المادي جيداً فيي الشهر هذه الذي يسكن فيه مارس حتى تاريخ 19 في منزل المال في برج العقرب. ثم ينتقل في تاريخ 14 إلى منزلك الثالث ويشير إلى إتصالات ويؤسس لآفاق جيدة وإنتشار أوسع لأفكارك. يجلب لك منتصف الشهر مشاريع وعروضاً جيدة حيث تُقدم على التوقيع على عقد أو التحالف مع بعض الجهات الفاعلة وربما تبدأ بتنفيذ مشروع خاص بك، شرط أن تتسلح بالصبر وأن تثابر في مساعيك بدون إستسلام. أما الكسوف في منزلك الثالث فلا يضرك بشيء لكنه يشير كما قلت في كل مرة إلى تغييرات وإنتقال إلى موقع أو مكان جديد.

برج العقرب

تهدأ الأحوال في الحقل العاطفي وتشعر أنّ الآخرين يبادلونك الود والمحبة. تكون سعيداً بقرب من يخفف من القلق الذي قد يسكنك. تبدو الأمور أكثر إيجابية معك على الصعيد الشخصي الزوجي العاطفي أو العائلي، وقد تحدث تغييرات مفاجئة تجذب إليك الحب وربما تدفعك للتعبير عن نفسك بدون خجل. تزول الشكوك وتطمئن العلاقات وربما تحقق أمنية أو حلماً في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر. تستقبل جديداً في حياتك العائلية على الأرجح وتسعد بلقاء إستثنائي أو بعودة أحد الأحباء بعد غياب، فتشعر أن نهاية السنة أفضل من بدايتها وأن ما يحصل معك الآن يطيب خاطرك وينسيك بعض الأحزان الماضية.

مهنيا: لا شيء يسير بالسرعة التي يسير بها الوقت. تكتشف اليوم كم أنّ السنة كانت سريعة. نعم لقد إجتزت اثني عشر شهراً من التجارب الكثيرة والتغييرات، إلا أنك تُنهي السنة بصورة إيجابية وجميلة فتكون العلاقات مناسبة والمبادلات إيجابية جداً بحيث تُبرهن عن قدراتك وتظهر كفاءاتك بحماسة كبيرة تمتد حتى تاريخ 13، ثم بحكمة وروية وقدرة على تصويب الأمور إبتداء من 14. تحمل الأسابيع الثلاثة الأخيرة وضعاً جيداً ومرضياً يتحدث عن إنجازات ولقاءات سعيدة

برج القوس

ترسم مشاريع شخصية وعاطفية وعائلية في نهاية هذه السنة. إذا تم لقاء في الأشهر القليلة الماضية فإنّ التطور أكيد في هذا الشهر. تسير نحو ارتباط والتزام ثابتين. تتوق إلى الجدية والإستمرارية بعيداً عن الخفة والتنقل من حب إلى آخر. من المحتمل أن تتسارع القرارات إبتداءً من تاريخ 20 وأن تتحول علاقة ناشئة إلى زواج أو قرار بالزواج. أما المرتبطون فينشأ حوار بينهم يتماشى مع بعض المستجدات والتغييرات والتطورات التي طالت حياتهم. قد يحدث ما يؤدي إلى حل للمشكلات والإشكالات، تزول عقبات بصورة غير متوقعة يمكن أن نصفها بالقدرية والتي لا تتعلق بإرادتك أنت أو بإرادة الطرف الآخر، وهذا الأمر يغير المسار كلياً لبعض مواليد القوس. تُكثر النشاطات التي تُسعدك وتكون النتائج جيدة.

مهنيا: يسجل هذا الشهر كسوفاً في برجك وذلك بتاريخ 4 وقد يعني حدثاً كبيراً يحصل أو سفراً أو إنتقالاً إلى مكان جديد أو تبوءاً لمركز أو لعمل أو نجاحاً في مهنة وتغييراً في بعض الأساليب أو الإتجاهات، يحصل هذا الكسوف وماركور في برجك أيضاً حتى تاريخ 13، ما قد يشير إلى تجربة عاطفية مهمة تحصل أو إلى إختبار لوضعك الشخصي، كما إلى تقلبات جذرية في عملك أو في المؤسسة التي تعمل لديها، أو إلى إجراءات عامة تؤثر على وضعك الشخصي. إلا أنّ الشهر بمجمله يكون جيداً وواعداً بازدهار مادي

برج الجدي

تسعدك الحياة العاطفية وتحمل إليك التغيير المفاجئ وخبراً غير متوقع، أو سفراً أو لقاءً أو إنفراجاً بعد فترة من التوتر. قد تقضي وقتاً إستثنائياً مع الحبيب أو الزوج أو الشريك وتشعر بفرح وإرتياح بسبب إعجاب الآخر بك وحرصه عليك وبوجه بعواطف حارة جداً. تفرض شروطك في هذا الشهر، وإذا كنت خالياً قد تُقدم على لقاء شيق جداً وربما يحمل إليك الفلك مفاجأة حلوة في الأيام الأخيرة من السنة. يمكن القول إنّها فترة إنتقالية مهمة جداً من وضع جيد إلى وضع أفضل ومن إنجازات مرضية إلى أحلام أكبر تُجسّدها إبتداءً من آخر الشهر وطوال السنة المقبلة.

مهنيا: رصيدك هو مصداقيتك وثقة الناس بك. تسير ببطء وهذا لا يُزعجك لأنك تصل إلى مبتغاك في النهاية وبصمت. تملك الهدف وتحقق النجاح الذي سعيت له. تدعم الكواكب خطواتك في شهر يجعل مشاريعك تُبصر النور ويحثك على العمل. تلتقط الفرص المهمة وتتوصل لإنجاز كبير. يسجل هذا الشهر كسوفاً بتاريخ 4 في برج القوس الذي يدعوك إلى معاودة تقويم كل شؤونك ووضع هيكلية جديدة لمستقبلك. ماركور الذي يتزامن مع هذا الكسوف في برج القوس يوحي بتغيير في العمل أو بتطور مهم يحصل في مجالك أو بعرض للسفر أو بتحرك مهم وإرتباطات جديدة.

برج الدلو

تعيش أوضاعاً جيدة على الصعيد العاطفي وعلى الأخص بين أول الشهر وتاريخ 21، أو تذهب في مغامرة عاطفية أو تروق لك المغامرات بين 14 وآخر الشهر. تمر بفترة من الشكوك أو الندم، وتنفصل عن أحد الشركاء أو الأحباء بسبب بعض التفاصيل الصغيرة التي تجد بعد ذلك إنها لم تكن بالأهمية التي أعطيتها إياها. أنت تحب أن يشاركك الحبيب همومك وأن يكون أولاً صديقاً لك تفضي إليه بأسرارك ويحفظها بحب وحرص. تريد شريكاً يشاطرك الآراء والأفكار ويصغي إليك محاضراً في بعض الأحيان، ولو كان هو المستمع الوحيد.

مهنيا: قد يحاول أن يُغرقك من علمته السباحة ولكن هذا المثل لا ينطبق عليك الآن، بل ستسعد بوفاء يُظهره أحد الأشخاص تجاهك ويرد لك جميلاً أو يكون ممتنّاً لشيء بذلته من أجله. تلاقي هذا الشهر مساعدة ممن لم تنتظر منه شيئاً وتُركز على العلاقات الإنسانية وعلى الصداقات والأثر الذي تركته عند البعض، سواء كنت أستاذاً أو مربياً أو مديراً أو مساعداً أو مرشداً. تنفتح على ثقافات جديدة وتشعر أنك مستعد للتغيير والتكيف مع الواقع وللمغامرات، بعيداً عن محيطك الإعتيادي أيضاً. قد يرن هاتفك لتسمع عرضاً جميلاً يقدم لك، أو إستدعاء من قبل بعض الأطراف التي تُدرك أهميتك أو فاعليتك في مجال من المجالات. وربما تجد ضالتك في هذا الشهر وتعرف ما هي خياراتك وأولوياتك بعيداً عن كل المهاترات والسطحيات والعلاقات والمناسبات التافهة.

برج الحوت

تكون الأجواء العاطفية رقيقة وجدية في الوقت نفسه، وقد يطرق الحب بابك على أثر بعض التغييرات، كما إنك تطل على لقاءات جيدة وواعدة وتشعر بحنان الشريك عند الأزمات. لست بحاجة للتحريض على الحب، إذ إنه يأتي إليك طائعاً خاصة في النصف الثاني من الشهر. تنال الإعجاب وتُمارس سحراً كبيراً وتشعر أنك تُفيد من تحب بحضورك وكلامك العذب ودعمك له في كل المناسبات. قد تجسد مشروعاً عاطفياً أيضاً وتحتفل بأجواء عذبة في نهاية الشهر الذي ينقل جوبيتير إلى برجك وبتاريخ 30 تحديداً، لكي يبشر بسنة آتية مليئة بالوعود والآمال والحظوظ الكثيرة.

مهنيا: كن واثقاً من نفسك ولا تخاف من الفشل. قد تصادف بعض الإعتراض أو المواجهة وتجد نفسك مضطراً للتبرير. يُسجل هذا الشهر أيضاً كسوفاً يؤثر عليك بشدة، وما عليك إلا أن تحافظ على هدوء أعصابك أمام تغييرات قد تطرأ في مجال أعمالك أو مشاريعك، ما يحصل قد يتعلق بإهتزاز في مؤسسة أو شركة تعمل لديها، أو قد يكون له علاقة بإجراءات إدارية أو سياسية تؤثر سلباً على خياراتك أو مسيرتك.