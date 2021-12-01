21
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
أخذت أمواله فغضب... طعن زوجته حتى الموت ومن ثمّ اعترف بجريمته بأقل من 5 دقائق!
Lebanon 24
01-12-2021
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مواطن مصري سبب إقدامه على قتل زوجته في أقل من 5 دقائق، وذلك بعد القبض عليه بعد ساعات من تنفيذ جريمته.
وقال المتهم أمام جهات التحقيق: "سرقت فلوسي وفرجت الجيران عليا عشان كده انتقمت منها"، بتلك الكلمات اعترف المتهم بقتل زوجته في أوسيم، أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه بتهمة القتل العمد لزوجته، والشروع في قتل ابنة خالتها، التي تدخلت للفصل بينهما، عندما شاهدته ممسكًا بالسكين، وهو يسدد الطعنات إلى زوجته.
وكشفت تحريات المباحث عن أن الزوج نفذ جريمته في أقل من 5 دقائق وفر هاربًا من مسرح الجريمة، حتى ألقت المباحث القبض عليه بعد ساعات من حدوث الجريمة.
وأضاف المتهم، في محضر الشرطة، مبررًا جريمة قتل زوجته، أنه كان على خلاف مع زوجته منذ عدة سنوات، وأن الخلافات احتدمت بينهما في الأشهر الأخيرة، لكن الأمور كانت تمر بسبب تدخل أقاربهما، وفي آخر خلاف بينهما فوجئ باختفاء مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه من دولاب غرفته، وعندما سأل زوجته حاولت التنصل من أنها أخذت المبلغ، في حين أنه متأكد أنها هي التي أخذته دون علمه، فاستشاط غضبًا عندما فوجئ بزوجته تنكر وتوجه له السباب والشتائم أمام الجيران.
وأوضح أنه سدد 3 طعنات قاتلة في جسد زوجته في منزل الزوجية في أوسيم، فسقطت على الأرض فاقدة للوعي، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.
المصدر:
روسيا اليوم
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات الجديدة.. إليكم قيمتها المتوقعة
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة.. إليكم قيمتها المتوقعة
11:01 | 2021-11-30
30/11/2021 11:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ اللبنانيين.. قرارٌ جديد بشأن الودائع في المصارف
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ اللبنانيين.. قرارٌ جديد بشأن الودائع في المصارف
11:42 | 2021-11-30
30/11/2021 11:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر حياته وشبابه.. اللبناني "أنجيلو" يغادر الدنيا بحادث مؤسف! (صورة)
Lebanon 24
خسر حياته وشبابه.. اللبناني "أنجيلو" يغادر الدنيا بحادث مؤسف! (صورة)
15:25 | 2021-11-30
30/11/2021 03:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى بشأن الكهرباء في لبنان.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة
Lebanon 24
بُشرى بشأن الكهرباء في لبنان.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة
11:13 | 2021-11-30
30/11/2021 11:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى سارة لموظفي الخاص والعام.. خلال أيام!
Lebanon 24
بُشرى سارة لموظفي الخاص والعام.. خلال أيام!
23:20 | 2021-11-30
30/11/2021 11:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:00 | 2021-12-01
اصطفاف الكواكب فوق الأهرامات.. حقيقة أم فبركة؟
05:00 | 2021-12-01
200 ألف دولار مقابل بيع وجهك للأبد.. هل توافق؟ (صورة)
03:43 | 2021-12-01
مفاجآت وتغييرات.. إليكم توقعات ماغي فرح المهنية والعاطفية للشهر الأخير من السنة!
03:00 | 2021-12-01
موقف بطولي لمدافع أرسنال.. يتصدى للصوص حاولوا سرقته!
02:30 | 2021-12-01
طفلة تتعرض لأبشع موقف في حمام المدرسة.. ووالدتها تروي التفاصيل!
02:00 | 2021-12-01
مفاجأة مرعبة في سيارة.. هذا ما اكتشفته عائلة!
فيديو
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
Lebanon 24
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
03:00 | 2021-12-01
01/12/2021 15:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة هوجاء تضرب تركيا: قتيل و63 جريحاً.. شاهدوا الفيديو المروع
Lebanon 24
عاصفة هوجاء تضرب تركيا: قتيل و63 جريحاً.. شاهدوا الفيديو المروع
00:30 | 2021-12-01
01/12/2021 15:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضت لموقف محرج: نادية الجندي سقطت على السجادة الحمراء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تعرضت لموقف محرج: نادية الجندي سقطت على السجادة الحمراء.. شاهدوا الفيديو
04:39 | 2021-11-30
01/12/2021 15:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact